ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

حملة مكبرة لإزالة التعديات بضواحي بورسعيد

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:42 م
حملة مكبرة لإزالة
حملة مكبرة لإزالة التعديات بضواحي بورسعيد
كتب محمد الغزاوى
شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بحى الضواحى، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة السيد متولى وشارعى طريق الشاحنات ومصطفى كامل بالضواحى، وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 22 قرار اشغالات تنوعت ما بين أكشاك من الصاج والطوب وهدم وإزالة 5 مبانى تعد على أملاك الدولة بمساحة 415 مترا مربعا الى جانب غلق 8 محلات بدون ترخيص ومصادرة 180 مضبوطات متنوعة ما بين استندات ولوحات إعلانات ومدرجات خشبية.

وأكد السعيد رخا رئيس حى الضواحى أن الحملة استهدفت جميع الإشغالات والتعديات بشارعى رافت جبر امتداد طريق الشاحنات والمتمركز بواجهة منطقة السيد متولى الى جانب شارع مصطفى كامل الواجهه الثانيه للمنطقة، وذلك فى إطار خطة إخلاء هذه الشوارع من جميع الإشغالات والتعديات لبدء أعمال تطوير ورصف هذه الشوارع ضمن خطة إعادة تعيين محاور جديدة للمحافظة موازية لشارع محمد علي متجهة من كوبري الحي الإماراتي وحتى وسط بورسعيد، ومن أجل فك الاختناقات المرورية من قلب المدينة وخلق محاور بديلة موازية لشارع محمد علي، خاصة للقادم من ناحية المدخل الجنوبى لها.
حملة مكبرة لإزالة التعديات بضواحي بورسعيد
حملة مكبرة لإزالة التعديات بضواحي بورسعيد
حملة مكبرة لإزالة التعديات بضواحي بورسعيد
حملة مكبرة لإزالة التعديات بضواحي بورسعيد
حملة مكبرة لإزالة التعديات بضواحي بورسعيد

ترشيحاتنا

استعدادات بمطار سفنكس الدولي قبل ساعات من بدء التشغيل التجريبي

ممتلكات النجوم.. عمرو دياب وعادل إمام الأغنى في مصر.. أحلام الأشهر عربيا.. وباريس هيلتون تحتل الصدارة عالميا

احذرى.. تناول العلكة يسبب مشكلات صحية

المالية: غدا.. آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامة تأخير

طفلة عمرها عامين ضحية الإهمال الطبي بسوهاج.. والأب يستغيث بالمسئولين

ماذا تعرف عن دولة تتارستان التى يزور رئيسها مصر اليوم؟

اشتباكات دامية وفوضى عارمة في أمريكا.. فيديو

رئيس تتارستان يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي

العين صابت ميجان والأمير هاري.. أول خلاف بين الزوجين على الشاشات.. فيديو

روشتة علاجية للقضاء على دهون البطن

أومال سبحتك فين يا معلم.. حكاية إفيه فيلم رصيف نمرة 5

التنسيق الحضاري: تشكيل لجنة لإزالة طلاء تمثال الفلاحة المصرية بالعمرانية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة المنتخب بمطار القاهرة قبل السفر لسوازيلاند.. صور

هيفاء وهبي ترتدي هذا الفستان مرتين.. فيديو وصور

مدبولي يتفقد أعمال تطوير طريق الواحات بأكتوبر.. صور

خرجت لتبحث عن عمل| رصاصة في الرقبة تنهي حياة عارضة الأزياء الأمريكية.. صور

اكتشاف مقبرة مصاصي دماء حقيقية في إيطاليا.. صور

فيديو

عادل راضي: لابد من تحويل الموارد الطبيعية إلى منتج سياحي عالمي
شاهد... لحظة إنقاذ فيل عالق في بئر بسيرلانكا
هاني يونس: الثقافة تشكل لجنة لإنقاذ تمثال الفلاحة بالجيزة.. فيديو
كواليس التقاط صورة محمد صلاح وأحد الناشئين في ملعب السلام
طفلة عمرها عامين ضحية الإهمال الطبي بسوهاج.. والأب يستغيث بالمسئولين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟