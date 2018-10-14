حملة مكبرة لإزالة التعديات بضواحي بورسعيد

شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بحى الضواحى، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة السيد متولى وشارعى طريق الشاحنات ومصطفى كامل بالضواحى، وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 22 قرار اشغالات تنوعت ما بين أكشاك من الصاج والطوب وهدم وإزالة 5 مبانى تعد على أملاك الدولة بمساحة 415 مترا مربعا الى جانب غلق 8 محلات بدون ترخيص ومصادرة 180 مضبوطات متنوعة ما بين استندات ولوحات إعلانات ومدرجات خشبية.



وأكد السعيد رخا رئيس حى الضواحى أن الحملة استهدفت جميع الإشغالات والتعديات بشارعى رافت جبر امتداد طريق الشاحنات والمتمركز بواجهة منطقة السيد متولى الى جانب شارع مصطفى كامل الواجهه الثانيه للمنطقة، وذلك فى إطار خطة إخلاء هذه الشوارع من جميع الإشغالات والتعديات لبدء أعمال تطوير ورصف هذه الشوارع ضمن خطة إعادة تعيين محاور جديدة للمحافظة موازية لشارع محمد علي متجهة من كوبري الحي الإماراتي وحتى وسط بورسعيد، ومن أجل فك الاختناقات المرورية من قلب المدينة وخلق محاور بديلة موازية لشارع محمد علي، خاصة للقادم من ناحية المدخل الجنوبى لها.