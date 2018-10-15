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برلمان

سعد بدير يشيد بقانون الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:15 ص
صدى البلد
فريدة محمد
أشاد النائب سعد بدير عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من قبل الحكومة.

وقال إن هذه المشروعات تعتبر هدفا استراتيجيا تتبناه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لما لها من دور حيوى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع عجلة التنمية والحد من البطالة، وإعادة شعار صنع فى مصر.

وأضاف "بدير" فى بيان له أمس أن هذا المشروع سيعمل على توفير مزيد من فرص العمل للشباب، وفتح آفاق جديدة لهم ، وتشجيعهم على الاستثمار، مما يساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الحبيبة.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقدرتها على المساهمة فى تشجيع وانتعاش الاقتصاد، مؤكدًا على أن الدولة تسعى خلال هذه الفترة إلى إتاحة الفرص المتنوعة للشريحة الأكبر من المواطنين للعمل فى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة المباشرة وغير المباشرة من عوائد هذا القطاع الهام والحيوى.

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