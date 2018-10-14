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رد مجلس الوزراء في زيادة أسعار البنزين بنسبة 25%.. فيديو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:51 م
صدى البلد
مي فهمي
نفى المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، صحة ما تردد حول زيادة أسعار البنزين بداية عام 2019 بنسبة 25%، مؤكدا أن تلك الشائعة جزء من حرب الشائعات التي تتعرض لها مصر، مشيرا إلى أن المركز الإعلامي في مجلس الوزراء دائما ما ينفي مثل تلك الشائعات بشكل يومي.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحك مصر"، على فضائية mbc مصر2، اليوم، الأحد، إن أسعار المحروقات ارتفعت عالميا، حيث وصل سعر برميل البترول الآن إلى 86 دولارا بدلا من 67 دولارا، ومازالت الحكومة تتحمل هذا الدعم.

وأضاف أن كل دولار زيادة من سعر برميل البترول يكلف الدولة 4 مليارات جنيه من الدعم، مشيرا إلى أن الدولة تكفلت بـ57 مليار جنيه إضافية.

وأكد أن ميزانية دعم البترول مرشحة للزيادة في العام المالي القادم، خاصة بعد زيادة أسعار المحروقات عالميا.

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