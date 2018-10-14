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محافظات

ضبط 10 سيارات تلقى مخلفات هدم بالطرق بالجيزة.. صور

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:45 م
سيارات تلقى مخلفات
سيارات تلقى مخلفات هدم بالطرق بالجيزة
محمد الصاحى
ضبطت محافظة الجيزة 10 سيارات تقوم بإلقاء مخلفات الهدم والرتش ليلًا بعدد من الطرق والمحاور المرورية الهامة بمراكز ومدن المحافظة.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم مضاعفة غرامة إلقاء مخلفات الهدم بالشوارع والمحاور لتصبح 10 آلاف جنيه كخطوة رادعة للمخالفين.

كلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتعيين دوريات على مدار 24 ساعة خاصة فى الأوقات المتأخرة من الليل وعمل أكمنة لضبط السيارات وعربات الكارو، مؤكدًا أنه يتم تحفيز من يتمكن من ضبط أى مخالفة.

وحذر من إلقاء مخلفات البناء بالطرق لما تمثله من إعاقة مرورية وتلوث بيئي وسلوك غير حضاري واتلاف أرصفة الشوارع بالإضافة إلى المجهود المضاعف لعمال الوحدات المحلية والهيئة العامة للنظافة والتجميل في رفعها ونقلها إلى أحد المقالب العمومية التابعة للمحافظة.

وقال اللواء علاء بدران السكرتير المساعد انه تم التحفظ على السيارات التى تم ضبطها ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد سداد قائد السيارة الغرامة المقررة طبقا لقرار المحافظة وهى قيمة إعاده الشيء لأصله.

وأوضح أنه يتم تنظيم أكمنة فى العديد من المناطق يوميًا لضبط أية سيارات مخالفة تلقى مخلفات الهدم والرتش، مشيرًا الى أنه تم تخصيص رقم 114 للإبلاغ عن شكاوى إلقاء مخلفات الرتش والهدم.
ضبط 10 سيارات تلقى مخلفات هدم بالطرق بالجيزة.. صور
ضبط 10 سيارات تلقى مخلفات هدم بالطرق بالجيزة.. صور
ضبط 10 سيارات تلقى مخلفات هدم بالطرق بالجيزة.. صور

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