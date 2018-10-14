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أخبار البلد

نواب المحافظين يواصلون دورتهم التدريبية اليوم

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:47 م
ايمان البكش
تواصل ورشة العمل التي نظمتها وزارة التنمية المحلية لنواب المحافظين فعالياتها لليوم الثاني، حيث يشمل برنامج اليوم عدة جلسات عمل تتناول الاولي القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ويحاضر فيها الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتتناول الجلسة الثانية البعد الأمني في مهام المحافظة والمشكلات ذات البعد القومي وطرق التعامل معها ويحاضر فيها أحد خبراء الأمن الوطني.

ويناقش الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني خلال الجلسة الثالثة قانون البناء الموحد والمخططات الاستراتيجية.

ويستعرض المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية خلال الجلسة الرابعة منظومة المتغيرات المكانية والتي تساعد في الحفاظ علي أملاك وممتلكات الدولة.

وتتناول الجلسة الخامسة أساليب التعامل مع المنظمات والمؤسسات الدولية ويحاضر فيها أحد الخبراء المتخصصين في هذا الشأن، وتناقش الجلسة السادسة تنمية المشروعات الصغيرة ويحاضر فيها المهندس ياسر عبد الوهاب مدير برنامج مشروعك.

ويختتم الجلسات الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للمعرفة والتعليم والعلوم حيث يتناول منظومة النظافة والإجراءات التي تم اتخاذها حتي الآن، ثم يختتم اليوم الثاني بمناقشة مفتوحة بين نواب المحافظين وأحد المحافظين السابقين.

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