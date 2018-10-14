محافظة الغربية: تأجيل القرعة العلنية لتسكين 93 وحدة سكنية بمساكن الأوقاف بطنطا

أعلن ديوان محافظة الغربية اليوم الأحد، تأجيل القرعة العلنية تحت رعاية اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الاقليم لتسكين 93 وحدة سكنية بمساكن الأوقاف بالعجيزى بطنطا .



وأشارت المحافظة فى بيان رسمي لها ،إلى أنه كان مقررًا إجرائها اليوم الأحد الموافق 14/10/2018 الساعة 11 صباحا بإستاد طنطا الرياضى ولكنه سيتم تحديد موعد آخر .



ومن المقرر أن يشارك كل من اللواء هشام شادي سكرتير عام محافظة الغربيه والمهندس فتحي الفقي فى حضور القرعه العلنيه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين .