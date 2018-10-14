ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظة الغربية: تأجيل القرعة العلنية لتسكين 93 وحدة سكنية بمساكن الأوقاف بطنطا

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:48 م
اللواء المهندس هشام
اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الاقليم
أحمد على
أعلن ديوان محافظة الغربية اليوم الأحد، تأجيل القرعة العلنية تحت رعاية اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الاقليم لتسكين 93 وحدة سكنية بمساكن الأوقاف بالعجيزى بطنطا .

وأشارت المحافظة فى بيان رسمي لها ،إلى أنه كان مقررًا إجرائها اليوم الأحد الموافق 14/10/2018 الساعة 11 صباحا بإستاد طنطا الرياضى ولكنه سيتم تحديد موعد آخر .

ومن المقرر أن يشارك كل من اللواء هشام شادي سكرتير عام محافظة الغربيه والمهندس فتحي الفقي فى حضور القرعه العلنيه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين .

ترشيحاتنا

ننشر شروط حجز شقق JANNA للإسكان الفاخر بـــ6 مدن جديدة

عزاء غنوة أخت أنغام بمسجد المشير طنطاوي.. اليوم

منتخب ألمانيا يحقق رقما قياسيا سلبيا جديدا لأول مرة في التاريخ

شاهد.. ظهور غريب لشبيه زعيم كوريا الشمالية

وزير التعليم يكشف سر الإغلاق المفاجئ لبوابة المناهج الإلكترونية

هل علم نجل غنوة بوفاتها؟

الجنيه السوداني يرتفع أمام الدولار لأول مرة منذ تطبيق الآلية الجديدة

العين صابت ميجان والأمير هاري.. أول خلاف بين الزوجين على الشاشات.. فيديو

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار على تلك المناطق.. فيديو

طفلة عمرها عامين ضحية الإهمال الطبي بسوهاج.. والأب يستغيث بالمسئولين

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

اشتباكات دامية وفوضى عارمة في أمريكا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة المنتخب بمطار القاهرة قبل السفر لسوازيلاند.. صور

هيفاء وهبي ترتدي هذا الفستان مرتين.. فيديو وصور

مدبولي يتفقد أعمال تطوير طريق الواحات بأكتوبر.. صور

خرجت لتبحث عن عمل| رصاصة في الرقبة تنهي حياة عارضة الأزياء الأمريكية.. صور

اكتشاف مقبرة مصاصي دماء حقيقية في إيطاليا.. صور

فيديو

شاهد... لحظة إنقاذ فيل عالق في بئر بسيرلانكا
هاني يونس: الثقافة تشكل لجنة لإنقاذ تمثال الفلاحة بالجيزة.. فيديو
كواليس التقاط صورة محمد صلاح وأحد الناشئين في ملعب السلام
طفلة عمرها عامين ضحية الإهمال الطبي بسوهاج.. والأب يستغيث بالمسئولين
أحمد رفعت: المصريون أصبح لديهم وعي وسعى لمكافحة فيروس سي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟