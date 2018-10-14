ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

دريك: أشكر الله أنني لم أعلم بوجود أديل في حفلي

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 07:06 م
دريك
دريك
شروق إبراهيم
أعرب المغني العالمي دريك، عن بالغ سعادته لحضور المغنية البريطانية أديل حفله الذي أقيم في staples centre بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وقال دريك لأديل بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "أحب هذه السيدة وحضرت حفلي وأشكر الله أن لم يخبرني أحد بأنها متواجدة وإلا كنت سأصاب بالصدمة".

وأعربت أديل عن إعجابها بالحفل، مؤكدة أنه من أروع الحفلات التي حضرتها على الإطلاق.

وتواصل أديل التحضير لألبومها الجديد مع شركة سوني الموسيقية وتقوم بكتابة وتلحين الأغنية مثلما فعلت في ألبومها السابق 25.

ترشيحاتنا

هل علم نجل غنوة بوفاتها؟

إحباط تهريب أجهزة لأسلكية ومنشطات جنسية بجمارك بورسعيد

قرار عاجل من أردوغان لاحتواء غضب الأتراك للإفراج عن القس الأمريكي

أقوى قرار من محمود عباس تجاه حركة حماس والانتخابات الفلسطينية

إصابة طفلتين سقطتا من الطابق الثالث بالشرقية

بوحة قتيل الحوامدية.. طلب إجازة من التجنيد.. فحصل عليها للأبد.. صور

نائبة تطالب بإطلاق اسم شهيد على إحدى مدارس الشرقية

ماذا تعرف عن دولة تتارستان التى يزور رئيسها مصر اليوم؟

علي جمعة يوضح حكم الشرع فى تعاطي السيجارة الإلكترونية.. فيديو

الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية

خافيير أجيري يستقر على بديل محمد صلاح أمام سوازيلاند

الوزراء ينفي مخاطر تعرض مصر لتسونامي مدمر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تصوير كليب نساي تغيرت بسببه.. حذاء شيرين بطل 3 أزمات فنية .. صور

إطلالة ملكية.. يوجيني تكسر القاعدة بفستان لمصمم أمريكي.. صور

آمنة يطلق إشارة البدء في مبادرة السيسي لزراعة مليون شجرة مثمرة.. صور

محافظ الشرقية ينقل عجوزا بسيارة شرطة لمقر التضامن الاجتماعي لاستخراج معاش تكافل

وزير التنمية المحلية يفتتح 8 مشروعات خدمية بالوادى الجديد بتكلفة 17 مليون جنيه

فيديو

الفيروسات الكبدية: الرجال أقل مشاركة في حملة المسح الشامل ..فيديو
عبد القادر شهيب: الحرب ضد مصر مازالت مستمرة ولن تتوقف.. فيديو
هشام عطية: نسعى لتحويل دراسة الإعلام إلى حالة تعليمية ومهنية.. فيديو
ضبط مصنعين لتصنيع الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بالجيزة .. فيديو وصور
توقعات تفاؤلية من صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟