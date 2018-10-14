دريك: أشكر الله أنني لم أعلم بوجود أديل في حفلي

أعرب المغني العالمي دريك، عن بالغ سعادته لحضور المغنية البريطانية أديل حفله الذي أقيم في staples centre بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.



وقال دريك لأديل بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "أحب هذه السيدة وحضرت حفلي وأشكر الله أن لم يخبرني أحد بأنها متواجدة وإلا كنت سأصاب بالصدمة".



وأعربت أديل عن إعجابها بالحفل، مؤكدة أنه من أروع الحفلات التي حضرتها على الإطلاق.



وتواصل أديل التحضير لألبومها الجديد مع شركة سوني الموسيقية وتقوم بكتابة وتلحين الأغنية مثلما فعلت في ألبومها السابق 25.