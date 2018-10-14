الري: مصر قدمت نموذجًا ناجحًا فى مجال التعامل مع محدودية المياه

وأكد أن التحــديـات المائيــة التـى تواجــه مصــر الآن تتجسد في زيادة الطلب على استخدام المياه لجميع قطاعات الدولة في ظل محدودية الموارد المائية التي يأتي 97% منها من خارج الحدود، في الوقت الذي ضاعفت معه التغيرات المناخية من حجم هذه التحديات، حيث انعكست بشكل مباشر على ارتفاع مضطرد في درجات الحرارة، صاحبها زيادة الاستهلاك المائى للمحاصيل، فضلًا عن تأثيرها المباشر على غرق المناطق المنخفضة في الدلتا كنتيجة لارتفاع سطح البحر، لافتا إلى أن هذه التحديات تدفع إلى التعاون للبحث عن وسائل مبتكرة لتقليل الفجوة بين الاحتياجات المائية المتزايدة والموارد المائية المتاحة.





قال الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل أول وزارة الموارد المائية والري، إن مصر تتشرف حكومةً وشعبًا باستضافة مؤتمر وزراء المياه الإسلامى، والذي يهدف لدعم قدرة الدول الإسلامية على مواجهة التحديات والصعوبات التي تمر بها في مجال إدارة مواردها المائية، والتى تتسم فى كثير من الدول بالمحدودية والندرة واتساع الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المتزايدة.وأضاف عبد العظيم، في كلمته بافتتاح مؤتمر وزراء المياه الإسلامي، الذي يعقد ضمن فعاليات أسبوع القاهره للمياه، أن مصر قدمت نموذجًا ناجحًا فى مجال التعامل مع محدودية المياه، وأنشأت مدرسة عريقة فى إدارة المياه عبر الأزمنة استطاعت من خلالها تحقيق نجاح كبير فى رفع كفاءة استخدام المياه لتتواكب مع تنامى الاحتياجات كنتيجة طبيعية للزيادة السكانية، مشيرا إلى أن مصر الآن تعمل على تطبيق التكنولوجيا والتركيز على البحث العلمى لمزيد من تحسين وتطوير إدارة المياه.وأوضح أنه فى مجال مراقبة وتشغيل منظومة الرى تم الاعتماد على نظم الاتصالات الحديثة التى تستطيع نقل المعلومات من المناطق البعيدة إلى متخذ القرار على مدار الساعة، بل وإمكانية التحكم فى التشغيل مثل تشغيل الآبار وإيقافها من خلال التحكم عن بعد، بما يساهم فى تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه متاحة.