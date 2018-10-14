تعرف على تفاصيل مشروع جنة مصر الخاص بوزارة الإسكان.. فيديو

قال هاني يونس، المتحدث بإسم وزارة الإسكان، وزارة الإسكان تقوم ببناء وحدات سكنية تناسب جميع شرائح المجتمع.



وتابع "يونس" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، الأحد أن الوزارة تعمل حاليا على مشروع "جنة مصر" للشريحة المرتفعة، حيث أنه مشروع فاخر.



وأشار "يونس" أنه يتم تنفيذ المشروع على مستوى 6 مدن:6 أكتوبر، العبور، دمياط الجديدة، الشروق، المنيا الجديدة، الشيخ زايد، بمساحات تبدأ من 100 متر وحتى 150 مترا، في كومباوند سكني مغلق.

