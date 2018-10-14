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ديني

الأوقاف: توزيع 59 طنا من لحوم الأضاحي هذا الأسبوع

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 04:05 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أعلن الشيخ علاء شعلان – رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الوجه البحري ، والمسئول عن متابعة توزيع لحوم صكوك الأضاحي بأنه سيتم توزيع 59 طنا من لحوم صكوك الأضاحي هذا الأسبوع، على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظات ( أسيوط ، القليوبية، والغربية، والمنوفية، والشرقية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ومطروح، شمال سيناء، والفيوم ، بني سويف، وجنوب سيناء، والمنيا، وقنا وسوهاج ). 

وأضاف "شعلان" فى بيان صحفي أنه تم توزيع أمس 5000 كيلو بمحافظة أسيوط، كما أنه سيتم توزيع اليوم 9000 كيلو بمحافظات الغربية ، والمنوفية ، والشرقية، و توزيع (9000) كيلو بمحافظات كفر الشيخ ، والدقهلية ، ومطروح وذلك يوم الأثنين الموافق 15 أكتوبر الجاري. 

وأشار الى أنه سيتم توزيع (10,000) كيلو بمحافظتي شمال سيناء ، والفيوم، يوم الثلاثاء القادم، وتوزيع (8000) كيلو بمحافظتي بني سويف وجنوب سيناء يوم الأربعاء. 

ولفت شعلان إلى أنه يتم صباح يوم الخميس توزيع (10,000) كيلو بمحافظتي المنيا وقنا، و (5000) كيلو بمحافظة سوهاج يوم الجمعة، ويتم التوزيع على باقي المحافظات تباعًا.

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