خبير: التدريب المشترك هو أرقى أنواع التدريبات العسكرية .. فيديو

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق والخبير العسكري، إن التدريب المشترك هو أرقى أنواع التدريبات العسكرية للقوات المسلحة، وعلى أساسها يتم تقييم قوة القوات المسلحة بكل دولة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له بفضائية اكسترا نيوز، اليوم الأحد، أن التدريب المصري السعودي المشترك يأتي في توقيت مهم لأن لكلا الدولتين يتعرضان لهجمات إرهابية لافتا إلى أنه من المحتمل أن تشترك القوات المسلحة المصرية والسعودية في عمليات ضد الجماعات الإرهابية.



وأشار إلى أن القوات المسلحة السعودية تتميز بعقيدة قتالية غربية، ومصر تتميز بعقيدة شرقية، وبالتالي فإن التدريب المصري السعودي فرصة رائعة لتبادل الخبرات القتالية بين الدولتين.