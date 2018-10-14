اتصالات البرلمان: قانون حماية البيانات الشخصية يصل خلال أسبوعين

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الحكومة ترسل قانون حماية البيانات الشخصية خلال أسبوعين، كاشفا عن التشريعات التي تهتم بها اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، ومنها حماية البيانات الشخصية، بخلاف متابعة آليات تنفيذ قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي صدر في دور الانعقاد الماضي.



وأضاف بدوي أن الجريمة الإلكترونية تنافس الجريمة الجنائية، وهذا واضح من خلال البلاغات المقدمة، حيث إن هناك ٣٠٠ بلاغ خلال شهرين قبل إصدار القانون، مشيرا إلى أن هناك تواصلا تاما مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية وفور تطبيق القانون لأن العقوبات تشمل غرامة وحبس لمن يرتكب فعلا مخالفا أو سب أو قذف.



وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان إلى أن عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيعقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة خلال الأسبوع القادم.



وقال النائب أحمد زيدان إن التشريعات التي ستهتم بها اللجنة خلال دور الانعقاد العام؛ هي قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، وتتم مراجعته بمجلس الدولة، وكذلك مشروع قانون التجارة الإلكترونية لمعالجة الجرائم التي تحدث بسببها، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم من النواب هدفه حماية أرواح الناس، خاصة في ظل وجود بعض الإعلانات الخاصة بصحة الإنسان من أعشاب تخسيس وغيرها.



وأضاف زيدان أن جهاز حماية المستهلك تلقى الكثير من البلاغات الخاصة بالأدوية، موضحا أن التشريع يقدمه عدد من النواب، وأن الحكومة لم تقدم أى تصورات في هذا السياق.



وأوضح أن هناك عقوبة رادعة للموقع الذي قد يتسبب في جريمة، خاصة في ظل استخدام السوشيال ميديا والإعلانات الوهمية في قتل الأشخاص، مشيرا إلى أن مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي أصدره البرلمان في دور الانعقاد الماضي يساهم في ردع الجريمة الإلكترونية.



جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، والذى عقد اليوم.

