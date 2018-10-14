صراع من أجل البقاء.. مصر تسعى لعودة نهضة الذهب الأبيض والتحدي الرئيسي زيادة الإنتاجية.. وقصير التيلة طوق إنقاذ السوق المحلية

ماري لويس: إذا كنت تريد منتجات فاخرة عليك باستخدام القطن المصري طويل التيلة

ناعم وقوي وفاخر ومتين.. شهادات عالمية بجودة القطن المصري

مصر واحدة من أكبر المصدرين للقطن طويل التيلة بعد الولايات المتحدة

نشرت وكالة "فرانس برس" تحقيقا يكشف كيف يمكن لمصر أن تستعيد عصر نهضتها في زراعة وتصدير وتصنيع القطن المصري ليحتل مكانته العالمية من جديد بعد عصور من الكساد التي أصاب المحصول الاستراتيجي.واستعرض التقرير المنشور الذي نقلته عدد من المواقع العالمية اليوم، منها صحيفة «لو بوان» الفرنسية وموقع «فرانس 24» وصحيفة «آراب نيوز» الإماراتية، تتبع مراحل إنتاج القطن المصري برصد أحد المزارعين المصريين ويدعى «فتوح خليفة»، وصوره التقرير وهو يملأ ما بين ذراعيه بالقطن الأبيض الرقيق الذي التقطه عماله، ويمسكه بحرص من بين النباتات الخضراء المترامية الأطراف في دلتا النيل.وقال التقرير، إن القطن المصري ناعم وقوي وفاخر منذ فترة طويلة، ينظر إليه على أنه الأفضل بالأسواق العالمية، لكن في السنوات الأخيرة لم يكن الأمر كذلك.ويستعرض التقرير ما قاله «خليفة» والذي كان يزرع الأنواع الممتازة من الألياف الطويلة لأكثر من 30 عاما: «أنا أزرع 42 هكتارا (104 فدادين) وهي باهظة الثمن، في حين أن سعر القطن منخفض جدًا، والأرباح هزيلة».وأضاف: "كان القطن في الماضي المصدر الرئيسي للثروة في مصر في القرن التاسع عشر، حيث قدمت دلتا النيل أرضًا خصبة للمحصول المستخدم في صناعة المناشف والأغطية والجلباب التي تطمح إليها البورجوازية الأوروبية، لكن عقودا من المنافسة الدولية الشرسة قللت من العوائد، ويبدو أن القطن قصير التيلة الذي يتم تسويقه من قبل الأسواق المنافسة لمصر بشكل جيد - على الرغم من أنه أقل جودة من النوع المصري طويل التيلة والذي اشتهر بجودته عالميا - قد استخدمه عمالقة النسيج على نحو متزايد، ما أدى إلى توجيه ضربة قوية للقطن المصري".وأصبحت الولايات المتحدة والبرازيل الآن أكبر مصدري القطن في العالم، وفقًا لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية الشهر الجاري، تليها الهند وأستراليا.وفي عام 1975، صدرت مصر 540 مليون دولار من القطن، ولكن بحلول عام 2016، انخفضت إيرادات صادرات القطاع إلى 90.4 مليون دولار، وفقا لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.وأدت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011 إلى توجيه ضربة جديدة لقطاع القطن المصري، حيث ضربت الإنتاج وسلاسل التصدير.وانخفض إنتاج مصر من ألياف القطن إلى 94 ألف طن في عام 2013، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، حيث انخفض من 510 آلاف طن في عام 1971.وانخفضت الصادرات المصرية بشكل ملحوظ، فبعد ما كانت تشكل ما بين 5 و15% من إجمالي الصادرات العالمية خلال الفترة 1960-1980، باتت اليوم تسجل حوالى 1٪ من هذا الإجمالي خلال السنوات الأخيرة، ولا تزال مصر واحدة من أكبر المصدرين للقطن طويل التيلة بعد الولايات المتحدة.ولكن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والمستورد الشره الصين أدى إلى انخفاض أسعار القطن العالمية القياسية مرة أخرى، حيث يتخوف التجار من فرض بكين للتعريفة الجمركية.ولكن القطن يتم تداوله تحت سعر 0.77 دولار للرطل الواحد (0.45 كيلوجرامات) في أوائل شهر أكتوبر، بعد أن وصل إلى 0.95 دولار - وهو أعلى مستوى في أكثر من ست سنوات - في أوائل يونيو.ويقول اتحاد القطن في مصر، وفقا لـ «الوكالة الفرنسية» إن المشترين يطالبون بأسعار أقل للقطن، دون إثارة أي تدخل من جانب الحكومة.ويستعرض التقرير ما قاله أحمد البساطي، الرئيس التنفيذي لشركة "مودرن نايل كوتون"، إحدى أكبر الشركات في هذا القطاع: "إن انخفاض الأسعار ليس أمرا سيئًا بحد ذاته، بل إن التحدي الرئيسي هو زيادة الإنتاجية".وأضاف «إن زيادة الإنتاجية من شأنها ضمان دخول أفضل للعمال».من جهته، يرى هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن في وزارة الزراعة، أن «الإنتاجية مرتفعة»، وأوصى باستخدام الماكينات في زراعة القطن على غرار زراعات القمح والذرة بدلا من الزراعة اليدوية.وتعتبر قلة المنتجات النهائية المصنعة تحديا آخر يواجهه القطن المصري.ويقول محمد شتا، مدير الأبحاث في معهد كفر الشيخ للقطن: "نحن ننتج القطن الخام للتصدير المباشر، وحاولت الدولة تحفيز النشاط، وتعزيز المناطق المزروعة خلال السنوات الأربع الماضية بنحو 50000 هكتار، إلى أكثر من 140 ألف هكتار".وفي خطوة تجريبية، سمحت الحكومة في سبتمبر بزراعة القطن قصير التيلة، ولكن فقط خارج منطقة الدلتا.وارتفعت الصادرات الرسمية للقطن المصري بنسبة 6.9 بالمائة من حيث الحجم في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو مقارنة بالربع المماثل من عام 2017، والذي شهد انخفاضا بنسبة 57.9 بالمائة في استهلاك القطن المصري في الداخل، بسبب تحول السوق المحلية إلى المنتجات المستوردة.وتشير الوكالة في نهاية تحقيقها إلى المصممة ماري لويس بشارة، والتي تدير واحدة من الشركات المصرية القليلة التي تنتج منتجات نهائية عالية الجودة محليًا للسوق الدولية، بجودة مصرية واعدة، وقد خصصت واحدة من خطوطها إلى القطن المحلي طويل التيلة.وقالت: «نحن نحاول أن نظهر للعالم أنه إذا كنت تريد صنع منتجات فاخرة، عليك استخدام القطن المصري طويل التيلة من دلتا النيل»، وأضافت: «نصنع القمصان والسراويل والسترات المختومة بشعار «صنع في مصر» والتي تنتقل من مرحلة التصميم على أرض مصر إلى أرفف المتاجر في فرنسا وإيطاليا».