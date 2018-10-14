مساعد وزير الخارجية: مصر حريصة على تطوير العلاقات مع السودان.. صور

أكد مساعد وزير الخارجية لشئون السودان، السفير أسامة شلتوت، أهمية العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، وأن مصر وقيادتها السياسية تحرص على دعم تطوير العلاقات مع السودان، لافتا إلى أن العلاقات الشعبية بين البلدين هى صمام الأمان لتلك العلاقات.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان بحضور السفير أسامة شلتوت، لمناقشة العلاقات المصرية السودانية وسبل تعزيزها.



وقال "شلتوت": إن أكبر السفارات المصرية بالخارج في العاصمة السودانية، ويعمل بها نخبة من الدبلوماسيين المصريين الذين يدركون أهمية دورهم في تطوير العلاقات بين البلدين.



أكد رئيس لجنة الشئون الافريقية النائب طارق رضوان، أهمية العمل على إحياء برلمان "وادي النيل" بين مصر السودان، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز العلاقات بين دول القارة السمراء، وتفعيل التعاون الكامل مع دولة السودان.



وأشار رئيس اللجنة إلى أنه يجرى حاليا الإعداد لزيارة برلمانية إلى دولة السودان، ومن المقرر عقد اجتماع مع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لمناقشة محاور الزيارة ، مؤكدا أن الزيارة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بين البلدين لدعم العلاقات في جميع المجالات.

