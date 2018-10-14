تكريم رئيس جامعة الزقازيق في المؤتمر الدولي لصحة وسلامة الغذاء بدمنهور.. صور

كرّم الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، الدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق وذلك خلال مشاركته في افتتاح المؤتمر العلمي الدولي الخامس لصحة وسلامة الغذاء الذي نظمته جامعة دمنهور تحت عنوان "سلامة الغذاء وصحة الإنسان" لمناقشة المخاطر البيولوجية والمتبقيات الكيميائية وتكنولوجيا الغذاء والتلوث البيئي والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والتغذية والأمراض وتحسين وزيادة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.





وأكد رئيس الجامعة، أن موضوع المؤتمر يكتسب أهمية كبري من أهمية قضايا سلامة الغذاء التي تعد من الأولويات الصحية للإنسان، الذي يعد أساس وعماد أي نهضة اقتصادية كانت أو اجتماعية، كما أن الصحة تتجاوز صحة الإنسان لتشمل أيضا الصحة الحيوانية والنباتية والبيئية وهو ما يرتبط بشكل أساسي بسلامة الغذاء.



