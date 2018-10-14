عاطل يستولي على 200 ألف جنيه من المواطنين بزعم توظيفهم بالقاهرة

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على عاطل استولى على 200 ألف جنيه من المواطنين بزعم توظيفهم، وأمر مديرأمن القاهرة بإحالته إلى النيابة للتحقيق.





كان قسم مكافحة جرائم النصب بالقاهرة قد تلقى بلاغا ضد عاطل لقيامه بالنصب علي المواطنين والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية بإجمالي 200 ألف جنيه بدعوى توظيفها في مجال نقل الركاب مقابل عائد شهري لكنه توقف عن تسديد الأرباح وتهرب من رد أصل المبالغ المودعة طرفه.



