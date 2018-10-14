بعد 4 سنوات.. الإعدام لـ3 متهمين والمؤبد لـ 4 آخرين وبراءة 9 في أنصار الشريعة.. المتهمون اعترفوا بتدريسهم الأفكار التكفيرية والتدريب على حروب العصابات والتورط في اغتيال أفراد شرطة..فيديو وصور

الإعدام لـ3 متهمين والمؤبد لـ 4 آخرين وبراءة 9 في أنصار الشريعة

مصادرة الأسلحة والذخائر والمفرقعات المضبوطة وأجهزة الحاسب الآلي للمحكوم عليهم

نيابة أمن الدولة العليا: المتهمين ارتكبوا جرائم إنشاء وإدارة جماعة وتأسيسها على أفكار متطرفة

المتهمون اعترفوا بتدريسهم العلوم الشرعية والأفكار التكفيرية

قرابة 4 سنوات مرت على القضية المعروفة إعلاميا بـ «كتائب أنصار الشريعة»، التي أحالها الشهيد الراحل المستشار هشام بركات، النائب العام، في شهر أغسطس 2014، إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين فيها، وحتى إسدال الستار عليها بإصدار الحكم فيها.





ويرصد «صدى البلد» تفاصيل القضية من بداية توجيه النيابة العامة للمتهمين ارتكاب أعمال عنف واستهداف وقتل ضباط الجيش والشرطة، حتى قرار محكمة الجنايات الدائرة 11 إرهاب الصادر برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، التي قضت بمعاقبة المتهمين: السيد السيد عطا، ومديح رمضان حسن، وعمار الشحات محمد السيد، بالإعدام شنقا لما أسند اليهم من اتهامات.

المتهمون

أمر الإحالة

اعترافات المتهمين

مصلحة السجون

تحقيقات نيابة أمن الدولة

أولى الجلسات

مرافعة النيابة

إهانة المحكمة

الأدلة الجنائية

منتصر الزيات

أحراز القضية

رد المحكمة

معهد الأمناء

مجري التحريات

مرافعة الدفاع

إحالة للمفتي

كما قضت بمعاقبة كل من عمر جميل محمد، ومحمد أحمد توفيق، وياسر محمد أحمد، ومالك أنس محمد، بالسجن المؤبد لما أسند إليهم من اتهامات، ومعاقبة كل من محمد عبد الرحمن عبده، ومدني إبراهيم محمد، وعبد الحميد عوني عبد الحميد، وسعيد أحمد شاكر سعد، ومحمد يحيى الشحات بيومي، ومحمد السيد عبد العزيز محمد، وهاني صلاح أحمد فؤاد، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لما أسند إليهم، وبراءة 9 متهمين آخرين.كما قضت بمصادرة الأسلحة والذخائر والمفرقعات المضبوطة، وأجهزة الحاسب الآلي للمحكوم عليهم، وإلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية.شملت قائمة المتهمين كلا من:السيد السيد عطا محمد مرسى، ومديح رمضان حسن علاء الدين، وعماد الشحات محمد السيد إبراهيم سبحة، وطلبة مرسى طلبة مرسى، ومحمد إبراهيم صادق على، وتامر محود حسن الحمراوى، ومحمد عبد الرحمن جاد محمد، وعمرو جميل محمد نصر، ومالك أنس محمد سليمان بدوى، ومحمد يحيى الشحات بيومى، ومحمد السيد عبد العزيز محمد مطاوع، وعبد القادر حسين عبد القادر طه، ومحمد عنتر هلال غندور سليمان، ومحمد أحمد توفيق حسن، وياسر محمد أحمد محمد خضير، ومحمد عبد الرحمن عبده حسن، ومدين إبراهيم محمد حسانين، والشحات محمد السيد إبراهيم سبحة، وسعيد عبد الرحمن جاد محمد، وعبد الرحمن هليل محمد عبد الله، وهانى صلاح أحمد فؤاد بدر، وعبد الحميد عونى عبد الحميد سعد، وسعيد أحمد شاكر سعد سلامة.ضم أمر إحالة المتهمين في القضية، أن النيابة نسبت لكل منهم فى الفترة من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، أن المتهم الأول أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة كتائب أنصار الشريعة بأرض الكنانة التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.والمتهمون الأول ومن الرابع إلى السابع أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة ــ موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا ــ بأسلحة وذخائر وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهمون من الثانى إلى الثالث والعشرين، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة ــ موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا ــ مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.والمتهمون من الثالث إلى الخامس قتلوا ــ وآخر متوفى ــ محمد عيد عبد السلام ــ الضابط بقطاع الأمن الوطنى ــ عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن اجتمعوا ووضعوا مخططا لقتل المجنى عليه حدد به دور كل منهم، وأعدوا لهذا الغرض سيارة ودراجة نارية وأسلحة نارية ــ مسدسا وبندقيتين آليتين، وتنفيذا لذلك انطلقوا حيث مسكن المجنى عليه وتربص أمامه المتوفى حتى أبصروه مستقلا سيارته، وما إن ظفر به أحدهم أمطره بوابل من الأعيرة النارية أطلقه من مسدسه قاصدا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته، بينما استقل المتهم الثالث دراجة نارية منتظرا المتوفى على مسرح الجريمة لتسهيل هروبه، ومكث المتهمان الرابع والخامس بسيارة قيادة الأخيرة على مسرح الجريمة وبحوزة كل منهما بندقية آلية للشد من أزرهما وتأمين هروبهما، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.والمتهمان الأول والسادس اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جناية القتل ــ موضوع الاتهام الوارد بالبند رابعا ــ بأن حرضهم المتهم الأول على ارتكابها واتفق كلاهما مع المتهمين من الثالث إلى الخامس على تنفيذها وأصدر لهم المتهم الأول تكليفا بذلك، وساعدهم بأن أمدهم بالأسلحة والذخائر اللازمة لتنفيذها، بينما ساعدهم المتهم السادس بأن أمدهم بمواعيد غدوه ورواحه تمكينا للإجهاز عليه، فتمت الجريمة بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.وشهدت التحقيقات اعتراف المتهم الأول السيد عطا تفصيلا باعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته كما اعترف بحيازة أسلحة، مشيرا إلى أنه فى إطار قناعته بتلك الأفكار ارتبط بالمتهمين محمد عبد الرحمن جاد محمد ومحمد السيد عبد العزيز محمد مطاوع، واسمه الحركى "عمر"، ومحمد أحمد توفيق حسن، ومحمد عبد الرحمن عبده حسن، والمتوفى أحمد عبد الرحمن، أحد أعضاء تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس، وتدريسهم العلوم الشرعية والأفكار التكفيرية على يديه.وقال إنه ارتبط بأحد قياديى تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس ويدعى محمد عبد الرحيم، وتقابل معه فى أعقاب أحداث ثورة 30 يونيو، حيث عرض عليه إنشاء جناح دعوى يتولى ضم عناصر جدد إلى التنظيم تحت مسمى «كتائب أنصار الشريعة»، وعلى أثر موافقته كلفه سالف الذكر بإعلان بيان تأسيس تنظيم يسمى "كتائب أنصار الشريعة" على شبكة التواصل الاجتماعى، وأن الغرض من تأسيسة استهداف قوات الشرطة بدعوى الانتقام منهم، ثم يتبع بيان عن قيام المتوفى أحمد عبد الرحمن والمتهم الثالث المكنى خالد بارتكاب عدة عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الشرطة.كما أقر المتهم محمد أحمد التوفيق باعتناقه أفكارا تكفيرية قائمة على تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وفرضية الخروج عليه، وقتال القضاة وضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، واعترف تفصيلا بأنه فى غضون عام 2007 ارتبط بالمتهم السابع عشر على أثر تلقيه العلوم الشرعية والأفكار التكفيرية منه، وأنه ارتبط بالمتهم محمد عبد الرحمن وشقيقة المتوفى أحمد لاعتناقهما الفكر ذاته، وفى غضون منتصف عام 2013 ربطه المتوفى أحمد عبد الرحمن بالمتهم الأول ثم انضم لتنظيم تحت مسمى جماعة أنصار الشريعة فى أرض الكنانة على أثر دعوته من المتهم الذى تولى إنشاءه وتأسيسه وقيادته بغرض تنفيذ عمليات عدائية قبل ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة.وفى سبيل الإعداد لتلك العمليات، اتخذ هو والمتهم الأول من أحد المخازن الكائنة بقرية هرية رزنة بمركز الزقازيق مقرا لتصنيع المواد المفرقعة بما لديه من سابق خبرة فى تصنيع المفرقعات التى اكتسبها من مطالعته لصفحات المجاهدين على شبكة المعلومات الدولية، وربطه بالمتهم الخامس عشر لينقل له الأخير ما لديه من خبرة فى ذلك المجال، وأضاف أن المتهم الأول أخبره بتنفيذ التنظيم العديد من الأعمال العدائية بنطاق محافظة الشرقية والمحافظات الأخرى، منها واقعة مقتل المجنى عليه محمد عيد عبد السلام، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، ونفذ بعضا منها المتوفى أحمد عبد الرحمن، وعقب مقتل الأخير كلفه المتهم الأول بصناعة عبوة متفجرة بمشاركة المتهم الخامس عشر لاستعمالها ضد أى من القوات الملاحقة له أمنيا وأمدهما بالمواد اللازمة لتصنيعها، وعلى أثر تخوفه من الملاحقات الأمنية توجه والمتهم الأول والحادى عشر والخامس عشر إلى مسكن المتهم التاسع الكائن بمدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، حيث تواجدوا معه قرابة 9 أيام.وأخطرت حينها النيابة العامة، مصلحة السجون بقرار النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، الصادر بإحالة زعيم وأعضاء التنظيم للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بالتورط فى اغتيال ضابط بقطاع الأمن الوطنى، و11 فرد شرطة، والشروع فى قتل تسعة آخرين ومواطن، انتقاما لفض اعتصامي أنصار الرئيس السابق مرسي بميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وأوضحت حينها النيابة أن أعضاء التنظيم المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية رقم 318 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، بقرار النائب العام الصادر بإحالتهم للمحاكمة الجنائية، ويبلغ عددهم 17 متهمًا محبوسًا على رأسهم مؤسس التنظيم الإرهابى من أصل 23 متهما شملهم قرار الإحالة، بينهم 6 هاربين صدر بحقهم قرارا بالضبط والإحضار.وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا حينها برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، أن أعضاء تنظيم كتائب أنصار الشريعة بأرض الكنانة يعتنقون أفكارا متطرفة، قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى فى المجتمع.وتوصلت التحقيقات إلى أن زعيم التنظيم وضع برنامج إعداد للقيام بالعمليات الإرهابية، وتمكن من استقطاب 22 شخصا لتجنيدهم بالكتائب، وبث فى رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر الإنترنت تجنبا للرصد الأمني، وتخفوا وراء أسماء حركية واعتمدوا تغيير أرقام هواتفهم النقالة بصفة دورية.كما تبين أن زعيم التنظيم كلف أعضاءه بالسفر للمشاركة فى الاقتتال الواقع فى دولة سوريا للتدريب على حرب العصابات باستخدام الأسلحة النارية، وأعد لهم دورات تدريبية فى مجال تصنيع العبوات المتفجرة، ووفر لهم مأوى لتخزين الأسلحة والذخائر والمفرقعات التى يستخدمونها فى أعمالهم الإرهابية.وأكدت التحقيقات أن التنظيم بدأ بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى تنفيذ مخططه، بارتكاب العديد من وقائع القتل والشروع فيه باستهداف ورصد وتتبع العديد من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، ونجحوا فى اغتيال ضابط بقطاع الأمن الوطنى، و11 فرد شرطة، فضلا عن الشروع فى قتل 9 آخرين من رجال الأمن، وإصابة مواطن بسلاح نارى.وفي الرابع عشر من مارس لعام 2015، بدأت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر القضية، واستمرت الانعقاد لأكثر من 50 جلسة، بأكاديمية الشرطة، ومعهد أمناء الشرطة بطرة.وخلال الجلسات، ذكر ممثل النيابة خلال مرافعته، أن مراحل إعداد المتهمين ارتكزت إلى ثلاث محاور، الأول فكري، ويشمل اللقاءات التثقيفية، والمحور الحركي، والمحور العسكري الذي يشمل التدريب في حقول القتال والتدريب على حروب العصابات.وأضاف ممثل النيابة حينها: "اجتمعوا لنصر الدين ظنوا أنهم مُهتدين ولكنهم كانوا في طغيانهم يعمهون، صمت أذانهم عن ذكر ربهم فتولوا وهم معرضين"، ذاكرا الآية الكريمة: "قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا"، وسردت المرافعة عقب ذلك جرائم المُتهمين من استهداف عدد من رجال الشرطة، فضلًا عن الأدلة على اتهاماتهم.وطالب محمود حجاب، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، هيئة المحكمة فى ختام مرافعته، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، جزاء ما اقترفت أيديهم من جرائم إرهابية ضد المواطنين والدولة.وخلال الجلسات، قررت محكمة الجنايات، في الجلسة المنعقدة بتاريخ 31 مايو لعام 2015، حبس المتهم محمد إبراهيم صالح سنة بتهمة إهانة المحكمة، لا سيما تحريك الدعوى الجنائية ضد 18 متهما في جلسة 22 أكتوبر، لتعمد إهانة المحكمة وقضت حينها بحبسهم سنة.وفي جلسة 2 يونيو من عام 2015، استمعت محكمة الجنايات لخبير الأدلة الجنائية، الذي أكد صلاحية جميع الذخائر والطلقات النارية المضبوطة بحوزة المتهمين.وفي بداية جلسة 7 أكتوبر لعام 2015، أحالت محكمة الجنايات، منتصر الزيات و5 آخرين لمجلس التأديب لتخلفهم أو من ينوب عنهم عن حضور الجلسة.وفى 19 مايو 2015، فضت محكمة الجنايات أحراز القضية التي تنوعت بين أسلحة نارية متنوعة وكتب تكفيرية، ورسائل دردشة سرية بين المتهمين، وقوائم بالاغتيالات، وملفات لطرق تصنيع الصواريخ، كما ضمت ملفات عبر التفجيرات عن بعد بواسطة الهاتف المحمول، وضمت ملفات عن صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات، وملفات لطرق تصنيع السلاح الكيميائى.وفي 16 مارس 2016، طلب دفاع المتهم سيد عطا رد هيئة المحكمة، وقررت المحكمة وقف سير الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد، حتى جلسة 17 أبريل 2016، حين قررت محكمة استئناف القاهرة رفض طلب الرد المقدم من المتهم وقررت تغريمه 500 جنيه.وفي أغسطس 2017، نقلت جلسات المحاكمة من أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، إلى معهد أمناء الشرطة بطرة.وفي 5 أبريل من عام 2018، استمعت المحكمة لأقوال مجري التحريات، الذي أكد أن الواقعة مر عليها وقت طويل ولا يتذكرها، وعملا بنص المادة 289 من قانون الإجراءات، أمرت المحكمة سكرتير الجلسة بتلاوة أقوال الشاهد التى أدلى بها فى التحقيقات، وعقب ذلك تحدث الشاهد عن المحاور التى اتخذها التنظيم، وتحدث عن مهمة المحور الأول والذى يعمل على تلاشى الرصد الأمنى، وعن باقى المحاور، كما تحدث عن الثلاث مجموعات التى يضمها المحور العسكرى، وتحدث عن اعتناق المتهمين للأفكار التكفيرية.وعلى مدار 6 جلسات، استمعت محكمة الجنايات لمرافعة دفاع المتهمين.وفي جلسة 21 أغسطس، قررت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بإحالة 3 متهمين وهم سيد عطا، ومديح رمضان، وعمار الشحات، إلى فضيلة المفتى، وحددت جلسة 14 أكتوبر للنطق بالحكم على المتهمين.