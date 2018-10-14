درع السماء.. فيديو من الشئون المعنوية احتفالا بعيد القوات الجوية

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيلما خاصا بالقوات الجوية بعنوان "درع السماء"؛ وذلك بمناسبة مرور ٤٥ عاما على عيد القوات الجوية.



اشتمل الفيديو على عدة مراحل؛ منها تاريخ إنشاء القوات الجوية، مرورًا بعملية التطوير التي تمت في القوات الجوية، ثم حرب يونيو ٦٧، ودورها العظيم في نصر السادس من أكتوبر عام 1973.



كما ظهرت في الفيديو عملية التحديث والتطوير التي تمت داخل القوات الجوية خلال الفترة الماضية، ودخول عدد من الطائرات الحديثة للخدمة داخل القوات الجوية.



كما ظهر في الفيديو دور القوات الجوية في حماية حدود مصر المختلفة، ودورها في محاربة الإرهاب.



