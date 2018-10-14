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تعليم

رئيس قسم الإسباني بآداب القاهرة: نسعى لزيادة الثروة اللغوية لدى طلابنا

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 02:22 م
صدى البلد
عمر سلامة
قالت الدكتورة عبير عبد الحافظ رئيس قسم اللغة الأسبانية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، أنه تم عرض حوالي عشرة أفلام من دول بنما واوروجواى وباراجواى وكوبا وغينيا الاستوائية والمكسيك خلال مهرجان السينما اللاتينية.

وأضافت عبير فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الغرض الأساسي من عرض مثل هذه الأفلام هو التعرف على ثقافة هذه البلاد وزيادة الثروة اللغوية لدى طلاب الكلية.

وأشادت الدكتورة عبير بسفارة فنزويلا بمصر لأنها هى صاحبة الدعوة لإقامة هذا المهرجان وهى من تواصلت مع سفارات دول أمريكا اللاتينية والدول الناطقة باللغة الإسبانية حول العالم منذ أكثر من خمسة أشهر.

جاءت هذه التصريحات على هامش حفل ختام فعاليات مهرجان سينما أمريكا اللاتينية المقام بقاعة القاسمي بالمكتبة المركزية الجديدة بالجامعة، والذي تم تنظيمه بحضور عدد من سفراء وممثلي دول أمريكا اللاتينية وغينيا الإستوائية وعميد كلية الآداب وأساتذة وطلاب قسم اللغة الأسبانية 
ورئيس الجامعة.

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