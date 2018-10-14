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رياضة

مرتبط سلة انسات سموحة يواصل انتصاراته ويفوز على مدينة نصر

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 02:18 م
صدى البلد
عبدالله هشام
استمر فريق كرة السلة للآنسات تحت 16 سنة المرتبط في تحقيق النتائج المتميزة بتحقيقه فوزًا جديدًا علي حساب مدينة نصر بنتيجة 73/5 ضمن مباريات الدورة المجمعة الثانية لبطولة الدوري العام “أ” المقامة بصالة نادي الزهور.

بهذا الفوز ضمن الفريق صدارة ترتيب المجموعة بعد تعثر الشمس بغض النظر عن نتائج باقي المباريات.

ويضم الفريق كل من: أسماء يسري إبراهيم وأشرقت وليد أحمد وأيتن إيهاب إسماعيل وتقي عبد الجواد السيد وجني حازم محمد وحبيبة أحمد لطفي وحبيبة أحمد العطار ورزان محمد السيد ورنا محمد محمود ورنيم طارق أحمد وسما طارق إبراهيم وعاليا حسام محمد وعاليا محمد مصطفي ومريم أحمد عبد المنعم ومريم صلاح عبد اللطيف وملك محمد سامي وملك محمود محمد ومنه الله هشام محمد ونانسي صبري صلاح وهنا حسن أبو النصر.

بينما يضم الجهاز الفني الكابتن: أيمن ناجي مدير فني مع كريم مارادونا مدرب مساعد وعفاف عبد اللطيف إدارية والدكتور محمد طه أخصائي علاج طبيعى واصابات ومحمود فرج اخصائي لياقة بدنية وأحمد عبد المطلب المدير الفني لكرة السلة آنسات وأحمد عبد اللطيف رئيس جهاز كرة السلة وإيمان فاروق المشرفة الرياضية.

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