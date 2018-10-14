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محافظات

إطلاق الدفعة الأولى لذريعة سمك البلطى بأسوان .. فيديو وصور

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 02:18 م
الدفعة الأولى لذريعة
الدفعة الأولى لذريعة سمك البلطى بأسوان
شاذلى عبد الفتاح
قامت هيئة الثروة السمكية بأسوان اليوم بإطلاق الدفعة الأولى من ذريعة سمك البلطى من مفرخ صحارى والتى تتراوح أعدادها ما بين 5 إلى 7 ملايين وحدة ذريعة .

ومن جانبه أكد المهندس جمال عبدالحكيم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية بأن إطلاق الذريعة بدأ منذ الصباح الباكر للحفاظ على حيوية الذريعة وتوزيعها على المناطق الفقيرة سمكيا فى بحيرة ناصر لضمان زيادة الإنتاج .

وأشار إلى أن فترة إطلاق الذريعة تستغرق حوالى شهر كامل ويتراوح إجمالى عدد الذريعة التى سيتم إطلاقها خلال هذه الفترة ما بين 15 إلى 20 مليون وحدة ذريعة وذلك بمفرخى صحارى وجرف حسين .
إطلاق الدفعة الأولى لذريعة سمك البلطى بأسوان .. فيديو وصور
إطلاق الدفعة الأولى لذريعة سمك البلطى بأسوان .. فيديو وصور
إطلاق الدفعة الأولى لذريعة سمك البلطى بأسوان .. فيديو وصور

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