الأطباء تجدد الثقة في هيئة مكتبها.. وتنفى عقد اجتماع بالمهن الطبية غدا

قال الدكتور محمد عبد الحميد أمين صندوق نقابة الأطباء، إن مجلس النقابة جدد الثقة في هيئة المكتب وذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس السبت بدار الحكمة.





وأوضح عبد الحميد، في تصريحات لصدي البلد، أن هيئة المكتب تضم الدكتور "أسامة عبد الحي وكيل _ نجوى الشافي أمين عام _ محمد عبد الحميد أمين الصندوق _ سمير التوني أمين عام مساعد _ أحمد فتحي امين صندوق مساعد" بالإضافة إلى الدكتور حسين خيري، النقيب العام.





ونفى عبد الحميد، أن يكون الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية دعا لعقد اجتماع لهيئة مكتب الاتحاد أو بمقر الاتحاد غدا، لافتا إلى أن اجتماع الغد ليس لها علاقة بالاتحاد وما يصدر عنها من قرارات غير ملزم أو صحيح وفقا لنص القانون.



