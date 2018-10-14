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حوادث

إحالة الطعون على لائحة قانون المنظمات النقابية لهيئة المفوضين

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 02:23 م
مجلس الدولة - ارشيفيه
مجلس الدولة - ارشيفيه
محمد زهير
قررت محكمة القضاء الادارى، إحالة الطعون المقامة من عدد من القيادات النقابية المستقلة، والتى طالب فيها المدعون بإلغاء قرار وزير القوى العاملة، المطعون ضده رقم 35 لسنة 2018، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية والعمالية رقم 213 لسنة 2017، وبصفة مستعجلة وقف القرار المطعون عليه لهيئة المفوضين.

حملت الدعوي رقم 41025 لسنة 72 قضائية.

يذكر أن المدعين قد وكلوا محامى دار الخدمات النقابية والعمالية للسير فى إجراءات الدعوى، وترأس فريق المحامين الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة الأسبق وأستاذ التشريعات الاجتماعية بجامعة القاهرة.

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