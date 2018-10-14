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رياضة

تعرف على منافسات مصر اليوم بأولمبياد الشباب بالأرجنتين

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 02:18 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
تستأنف البعثة المصرية منافسات بطولة أولمبياد الشباب المقامة خلال الفترة الحالية يالأرجنتين وتستمر حتى نهاية الشهر الحالى.

وتخوض ندى عمر منافسات لعبة القوس والسهم ويلعب فتحى طارق فتحى فى وزن 65 كيلو جراما فى منافسات المصارعة، وكذلك الحال بالنسبة لأحمد السيد، الذى يلعب فى المصارعة أيضا فى وزن 110 كيلوجرامات.

وتلعب سهيلة سيد وسلمى صلاح منافسات الدراجات وفى منافسات الخماسى الحديث يلعب أحمد الجندى.

ويخوض أحمد الصاوى منافسات الملاكمة بينما تلعب رنا خالد فى فعاليات ألعاب القوى.

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