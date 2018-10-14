الري الكويتية: أسبوع القاهرة للمياه يبرز دور مصر الريادي في إدارة الموارد المائية

رحب المهندس خليفة محمد الفريج، وكيل مساعد وزارة الكهرباء والمياه بدولة الكويت، بدعوة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، لبلاده، لحضور أسبوع القاهره للمياه الذي يعقد ابتداءًا من اليوم وحتى الخميس المقبل.
وأضاف في تصريحات لـ"صدى البلد" أن المواضيع التي يتم مناقشتها خلال فعاليات المؤتمر تبرز أهمية دور مصر الريادي في إدارة الموارد المائية والري، مشيرا إلى أن الموضوعات المائية التي تطرق إليها المؤتمر مهمة في ظل المشاكل والتحديات المائية التي تواجهها العديد من الدول، مؤكدا على أمله في أن يجني المؤتمر ثماره وأهدافه المرجو منها.
ويعتبر أسبوع القاهرة للمياه أكبر حدث مرتبط بالمياه في مصر وتقوم وزارة الموارد المائية والري بتنظيمه سنويا بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، ويهدف الأسبوع إلى رفع الوعي بقضايا المياه وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة ومواكبة التحركات العالمية لمواجهة تلك التحديات، وتحديد الأدوات والتكنولوجيات الحديثة لإدارة الموارد المائية، وسيبدأ جلسته الأولى هذا العام تحت عنوان "الحفاظ على المياه من أجل التنمية المستدامة".