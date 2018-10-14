الري الكويتية: أسبوع القاهرة للمياه يبرز دور مصر الريادي في إدارة الموارد المائية

رحب المهندس خليفة محمد الفريج، وكيل مساعد وزارة الكهرباء والمياه بدولة الكويت، بدعوة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، لبلاده، لحضور أسبوع القاهره للمياه الذي يعقد ابتداءًا من اليوم وحتى الخميس المقبل.





وأضاف في تصريحات لـ"صدى البلد" أن المواضيع التي يتم مناقشتها خلال فعاليات المؤتمر تبرز أهمية دور مصر الريادي في إدارة الموارد المائية والري، مشيرا إلى أن الموضوعات المائية التي تطرق إليها المؤتمر مهمة في ظل المشاكل والتحديات المائية التي تواجهها العديد من الدول، مؤكدا على أمله في أن يجني المؤتمر ثماره وأهدافه المرجو منها.



