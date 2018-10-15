شاهد.. أغرب 6 نافورات فى العالم

تمثل النافورات جزءا أساسيا من أي بناء عملاق أو في تخطيط المدن، فهي تمنح مظهرا رائعا وتكون مكانا للتجمعات والمتاجر والمطاعم وغيرها من الأنشطة في جو رائع .



يستعرض صدى البلد اهم النافورات الموجودة فى العالم :_



نافورة تريفي الايطالية :_









1_ نافورة “يونيسفير، كوينز في مدينة نيويورك الأمريكية: عبارة عن نموذج ضخم للكرة الأرضية مصنوع من الصلب، وتوجد في في فلاشينج ميدوز، كورونا بارك في كوينز في مدينة نيويورك. وشُيدت كرمز للمعرض العالمي في نيويورك 1964/1965 الذي حمل شعار “السلام من خلال التفاهم” وركز على فكرة السلام

2- نافورة الثروة في سونتيك سيتي بسنغافورة:_ تقع في قلب مركز سونتيك سيتي التجاري، وتجسد ثلاثة من العناصر الأساسية المعبرة عن سنغافورة وهي الثروة والعظمة والإبهار في التصميم. وتتردد أسطورة حول نافورة الثروة بأنك إذا تجولت حول مركزها وغمرت يديك في الماء وتمنيت أمنية فإنها سوف تتحقق،ودخلت هذه النافورة موسوعة جينيس للارقام القياسية فى عام 1998.

3 - نافورة “الصنبور”، في إسبانيا: تلك الحنفية السحرية المعلقة في الهواء ولكن بعد القليل من التدقيق تكتشف الحقيقة وهي أن هذه الحنفية تتكون من أنبوب شفاف يوجد به ماسورة تزودها بالماء من الوسط، وهذا هو السر الذي يجعلها معلقة في الهواء في خدعة بصريه ذكية.

4- نافورة “سواروفسكي كريستال” في النمسا: وتوجد النافورة في “سواروفسكي كريستال وورلدز” في منطقة انسبروك، في النمسا وتتمتع هذه النافورة ببلورتين كبيرتين من أحجار “سواروفسكي” في عيني رأس النافورة.

5_نافورة الرأس باليابان : اغرب نافورة في العالم تقع في دولة اليابان, وقد اذهل تصميمها المبهر كل من شاهدها ,حيث انها تشبه رأس انسان يستحم وتتساقط المياه حولها وكأنها شعر رأس الفتاه .