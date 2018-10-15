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شاهد.. أغرب 6 نافورات فى العالم

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:51 م
منار نور
تمثل النافورات جزءا أساسيا من أي بناء عملاق أو في تخطيط المدن، فهي تمنح مظهرا رائعا وتكون مكانا للتجمعات والمتاجر والمطاعم وغيرها من الأنشطة في جو رائع .

يستعرض صدى البلد اهم النافورات الموجودة فى العالم :_

نافورة تريفي الايطالية :_



شاهد.. أغرب 6 نافورات

1_ نافورة “يونيسفير، كوينز في مدينة نيويورك الأمريكية:

 

عبارة عن نموذج ضخم للكرة الأرضية مصنوع من الصلب، وتوجد في في فلاشينج ميدوز، كورونا بارك في كوينز في مدينة نيويورك.

 

 وشُيدت كرمز للمعرض العالمي في نيويورك 1964/1965 الذي حمل شعار “السلام من خلال التفاهم” وركز على فكرة السلام 
شاهد.. أغرب 6 نافورات

2-  نافورة الثروة في سونتيك سيتي بسنغافورة:_

 

تقع في قلب مركز سونتيك سيتي التجاري، وتجسد ثلاثة من العناصر الأساسية المعبرة عن سنغافورة وهي الثروة والعظمة والإبهار في التصميم.

 

 وتتردد أسطورة حول نافورة الثروة بأنك إذا تجولت حول مركزها وغمرت يديك في الماء وتمنيت أمنية فإنها سوف تتحقق،ودخلت هذه النافورة موسوعة جينيس للارقام القياسية فى عام 1998.

شاهد.. أغرب 6 نافورات

 3- نافورة “الصنبور”، في إسبانيا:

 

تلك الحنفية السحرية المعلقة في الهواء ولكن بعد القليل من التدقيق تكتشف الحقيقة وهي أن هذه الحنفية تتكون من أنبوب شفاف يوجد به ماسورة تزودها بالماء من الوسط، وهذا هو السر الذي يجعلها معلقة في الهواء في خدعة بصريه ذكية.

شاهد.. أغرب 6 نافورات

4- نافورة “سواروفسكي كريستال” في النمسا:

 

وتوجد النافورة في “سواروفسكي كريستال وورلدز” في منطقة انسبروك، في النمسا وتتمتع هذه النافورة ببلورتين كبيرتين من أحجار “سواروفسكي” في عيني رأس النافورة.

شاهد.. أغرب 6 نافورات

5_نافورة الرأس باليابان :

 

اغرب نافورة في العالم تقع في دولة اليابان, وقد اذهل تصميمها المبهر كل من شاهدها ,حيث انها تشبه رأس انسان يستحم وتتساقط المياه حولها وكأنها شعر رأس الفتاه .

شاهد.. أغرب 6 نافورات

 6_نافورة تريفي الايطالية :_

 

أكبر نافورة باروكية في روما وواحدة من أشهر النوافير في العالم. و يبلغ ارتفاعها 26 مترا، ويصل اتساعها إلى 20 مترا. يقصدها ملايين السياح سنويا أملا منهم بأن تتحقق أمنياتهم وفقا للأسطورة القديمة.

 

يعتقد الإيطاليون أنه إذا أعطى شخص ما ظهره للنافورة ثم قام برمي  قطعة نقدية في النافورة مستخدما ذراعه اليمنى فوق اليسرى فإن أمنيته ستتحقق، وأنه سيحضى بزيارة أخرى إلى روما اذا نجح في استعادة القطعة من داخل المياه الجارية.

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شاهد.. أغرب 6 نافورات فى العالم

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