طريقة عمل الباتيه المغذى مع الشيف هالة فهمى.. فيديو

قدمت الشيف هالة فهمى خلال حلقتها "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، طريقة عمل الباتيه السريع.



وقالت إن مقادير الباتيه تتضمن الآتى:

3 اكواب ونصف دقيق

كوب لبن

نصف كوب زبدة

نصف كوب سكر

4 ملاعق كبيرة لبن بودرة

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة صغيرة ملح

بيضة



مقادير الحشو:

بيض مسلوق

كمون

جبنة قريش

زيتون شرائح



ويتم وضع على وجه الباتيه الآتى: "جبنة رومى مبشورة، بيضة، نصف كوب لبن".



ولمشاهدة طريقة العمل خطوة بخطوة وبالتفاصيل شاهد الفيديو..

