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طريقة عمل الباتيه المغذى مع الشيف هالة فهمى.. فيديو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 02:28 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قدمت الشيف هالة فهمى خلال حلقتها "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، طريقة عمل الباتيه السريع.
      
وقالت إن مقادير الباتيه تتضمن الآتى:
3 اكواب ونصف دقيق
كوب لبن
نصف كوب زبدة
نصف كوب سكر
4 ملاعق كبيرة لبن بودرة
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة صغيرة ملح
بيضة

مقادير الحشو:
بيض مسلوق
كمون
جبنة قريش
زيتون شرائح

ويتم وضع على وجه الباتيه الآتى: "جبنة رومى مبشورة، بيضة، نصف كوب لبن".

ولمشاهدة طريقة العمل خطوة بخطوة وبالتفاصيل شاهد الفيديو..

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