نتنياهو وليبرمان يحذران حماس من ضربات مؤلمة

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حركة "حماس" في قطاع غزة، من تعرضها لضربات "مؤلمة جدا" حال استمرت المسيرات اليومية على السياج الأمني بين القطاع والاحتلال الإسرائيلي، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وقال نتنياهو خلال اجتماع لحزب الليكود الذي يترأسه: "حماس لم تفهم الرسالة التي وجهتها إليها إسرائيل ولذا فقد أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من انتهاج طريق آخر للتعامل مع هذه الحركة، وهذا الطريق سيشمل توجيه ضربات مؤلمة جدا إلى حماس".



وأضاف نتنياهو: "إذا كانت هذه الحركة تملك العقل السليم، فعليها أن توقف أعمال الشغب العنيفة وإطلاق النار على الفور".



وفي نفس السياق، أكد وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان أن الوقت قد حان لتوجيه ضربة قوية للغاية لحماس، بعد أن استنفدت إسرائيل جميع الإمكانيات للتوصل إلى حلول.