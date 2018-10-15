لجنة الفتوى توضح هل زيارة القبور من الأعمال الصالحة

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن في زيارة القبور منافع يستحب تحصيلها، ولهذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بزيارة القبور لتحصيل هذه المنافع العظيمة.





وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل زيارة القبور من الأعمال الصالحة ؟»، أنه ورد في مسند أحمد، أنه قال رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ».



