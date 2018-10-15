لجنة الفتوى توضح هل زيارة القبور من الأعمال الصالحة

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن في زيارة القبور منافع يستحب تحصيلها، ولهذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بزيارة القبور لتحصيل هذه المنافع العظيمة.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل زيارة القبور من الأعمال الصالحة ؟»، أنه ورد في مسند أحمد، أنه قال رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ».
وأضاف أنه قد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يزور قبر أمه ففي صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله تعالى عنه- قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، مشيرة إلى أن زيارة القبور من الأعمال الصالحة، كما أن الدعاء والاستغفار والصدقة عن المتوفى من الأعمال الصالحة وعلى المسلم أن يسلك هذه الأبواب جميعًا.