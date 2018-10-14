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فن

منة فضالي تدخل زنزانة 7

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 06:58 م
صدى البلد
سمر سعد
بدأت الفنانة منة فضالي في تصوير فيلمها الجديد "زنزانة 7".

ونشرت منة على صفحتها على فيس بوك أول صور لها من كواليس الفيلم وظهرت برفقة أصدقائها، وعلقت قائلة: "إحم إحم بسم الله الرحمن الرحيم أول يوم تصوير فيلم زنزانة ٧، مع الحبايب مني الزرقاني ومنار النجار وشيمو وحمودي".

ومن المعروف أن منة فضالي مشغولة أيضًا في تصوير مسلسل البيت الكبير في جزئه الثاني للمخرج محمد النقلي، وتقدم من خلال المسلسل دور فتاة صعيدية.
منة فضالي تدخل زنزانة 7
منة فضالي تدخل زنزانة 7

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