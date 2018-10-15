اغتنم.. هذا الدعاء أوصى رسول الله بترديده 3 مرات في المساء والصباح

أوصى مجمع البحوث الإسلامية، بالحرص والمداومة على ترديد أذكار الصباح والمساء يوميًا، منوهًا بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حثنا على ترديد 11 كلمة والدعاء بها في المساء والصباح.





وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ينبغي على كل مسلم استفتاح يومه كل صباح، وختمه كل مساء بالأذكار، مشيرًا إلى أن هناك دعاءً من يردده كل مساء وصباح ثلاث مرات، يرضيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهو: « رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا».



