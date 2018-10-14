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فن

تعرف على نجم فيلم جيمس بوند الجديد

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 06:57 م
ريتشارد مادن
ريتشارد مادن
شروق إبراهيم
ذكرت تقارير بالصحف الأجنبية، أن الممثل الاسكتلندي ريتشارد مادن مرشح لبطولة فيلم جيمس بوند الجديد خلفًا لدانيال كريج بطل سلسلة الأفلام الأشهر في العالم.

وقالت التقارير، إن باربرا بروكولي منتجة الفيلم قررت ترشيح مادن بعد أدائه المبهر في مسلسل بودي جارد حيث كان يجسد دور حارس شخصي يقوم بمحاربة منظمة ارهابية بعد تورطه في انفجار ارهابي.

ومن المقرر بدء تصوير الجزء الجديد من السلسلة الاشهر في العالم في مارس 2019 بعد تأجيل التصوير من نوفمبر 2018 بسبب الانسحاب المفاجئ للمخرج "داني بويل" بسبب رفضه قتل شخصية جيمس بوند في نهاية الفيلم.

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