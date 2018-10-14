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منوعات

العوا: التعليم الفني من أهم الملفات حاليا

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 06:55 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
أكد عبد الحميد العوا محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١ مصر، أن ملف التعليم الفنى والتدريب المهنى يعتبر من أهم الملفات حاليا وهناك آمال كثيرة فى هذا الصدد.

وقال العوا، خلال منتدى التدريب المهني الثالث إنه نظرا لأهمية التعليم الفني والتدريب المهني ، فإن فريق لجنة المنطقة بالتعاون مع برنامج تطوير التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الاتحاد الأوروبي يتعاونون معا في تنظيم منتدى الخدمة المهنية الثالث للعام 2018-2019 .

‎يذكر أن المنتدى يسلط الضوء على العلاقة بين التعليم الفني والتدريب في مجال إعداد العمالة لسوق العمل المصري وكذلك تأثير الإعداد السليم للقوى العاملة على النمو الاقتصادي.

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