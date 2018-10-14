وزيرة البيئة: نستهدف تعظيم مشاركة الأطفال والشباب في العمل البيئي

شهدت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة احتفالية تكريم الطلاب الفائزين فى مسابقة المدارس لتدوير المخلفات والتى تقام تحت رعاية وزارة البيئة واطلقتها إحدى الشركات فى إطار الشراكة المجتمعية بين الوزارة والقطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم المخلفات وممثلى عدد من المدارس المشاركة فى المسابقة.





وأكدت الوزيرة -خلال كلمتها- أن هذه المسابقة تعكس قدرة اليافعين والشباب المصري على إحداث تغيير واضح إذا أتيحت له الآليات المناسبة، حيث يتضح ذلك في زيادة حجم المشاركة من الطلاب خلال الموسم الثاني واهتمامهم بنشر مفهوم إعادة التدوير والاستخدام للمخلفات بين الطلاب والمدرسين.





وأشارت إلى أن مهمة وزارة البيئة ليس فقط الحد من التلوث ولكن الأهم هو الحفاظ على نظافة البيئة وصون الموارد الطبيعية، مما يستدعي مشاركة المجتمع للقيام بها على الوجه المطلوب، لذا كان توجه وزارة البيئة بإطلاق عدد من المبادرات البيئية للشباب ومنها مبادرة حراس النيل لتوعية الأطفال بأهمية نهر النيل كمورد طبيعي وضرورة الحفاظ عليه، بالاضافة الى تلك المسابقة التى تهدف الى ترسيخ مفهوم فصل المخلفات وإعادة تدويرها عند الأطفال والشباب.





وأوضحت أن أضرار المخلفات وتأثيرها على الكائنات البحرية يؤدى إلى نفوقها، وهذا يرتبط باهتمام مصر بقضية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه خاصة مع استضافة مصر الشهر القادم لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ وأهمية مشاركة كافة الفئات به من اطفال وشباب ومجتمع مدني وقطاع خاص ومراكز بحثية، حيث دعت المدارس المشاركة فى المسابقة لتنظيم مجموعات من الطلاب للمشاركة فى فعاليات المؤتمر.





وأكدت وزيرة البيئة ان المرحلة الثالثة من المسابقة تستهدف زيادة حجم المشاركة من خلال إشراك عدد أكبر من المدارس الحكومية، وقيام طلاب المدارس الفائزة فى المواسم السابقة بنقل تجربتهم إلى المدارس الأخرى والعمل على الربط بين الطلاب والجمعيات الخيرية لدمجهم فى المشروعات التى يقومون بتنفيذها.





وقامت الدكتورة ياسمين فؤاد بتسليم طلاب المدارس الفائزة الجوائز وشهادات تقدير للمشاركة المتميزة، ودعت أصحاب الابتكارات والأفكار الجديدة لتقديمها للوزارة لبحث امكانية دعمها وتنفيذها.





ومن جانبها، أشادت الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم المخلفات بمشاركة الطلاب فى المسابقة وإيمانهم بمبدأ الفصل من المنبع وتدوير المخلفات، مشيرة إلى أن ترسيخ هذا المبدأ سيساعد على حل مشكلة القمامة فى مصر حيث إن تدوير ٢٠% من كمية المخلفات المنتجة سيساهم فى تقليل تراكم القمامة بنسبة ٣٠%.



