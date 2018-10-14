محافظ جنوب سيناء يساهم بـ 50 % من قيمة مصروفات طلاب المدرسة المصرية اليابانية بالطور

توجه محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالشكر والتقدير للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الجهود المبذولة لتكون محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى لتشغيل المدارس المصرية اليابانية حتى لا يحرم طلاب المحافظة من هذا النوع المتميز من التعليم وفق النظام التعليمي الحديث.





وقال عقل، في كلمته خلال افتتاح المدرسة المصرية اليابانية رسميا اليوم "الأحد" وانطلاق الدراسة بها، إن محافظ جنوب سيناء قرر المساهمة بدفع نسبة 50 % من قيمة المصروفات لجميع الطلاب المتقدمين هذا العام وهو ما ساهم بشكل كبير في أن تكون المحافظة ضمن الخطة الأولى لتشغيل المدارس المصرية اليابانية.



