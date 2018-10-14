ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

مواطن يشكو كثرة عدد السيارات المتهالكة بشارع الجليل بالزيتون

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 03:52 م
صدى البلد
كريم ناصر
أرسل "وديع أبو الخير" أحد قراء "صدى البلد" الإخبارى، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من السيارت المكهنة المتهالكة الموجودة بشارع الجليل أمام قصر الطاهرة بحى الزيتون بمحافظة القاهرة.

أوضح أبو الخير أن الشارع يعانى من كثرة عدد السيارات المكهنة المتهالكة المركونة به ما يوقف حركة السير بصفة مستمرة، مشيرا الى أنه تم إبلاغ المرور والحى ولكن بلا رد.

وطالب "وديع" بسرعة رفع هذه السيارات لإصلاح حركة السير بالشارع وإعادته لمظهره الحضارى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.

ترشيحاتنا

ذعر في مدينة نصر بعد احتراق شركة بعباس العقاد.. فيديو وصور

نوع من البذور يحارب الكوليسترول بسرعة لا تتوقعينها

ضبط شخص يحمل جنسية دولة أجنبية نصب على عدد من المواطنين

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار على تلك المناطق.. فيديو

عزاء غنوة أخت أنغام بمسجد المشير طنطاوي.. اليوم

شاهد.. ظهور أشباح على الطرق تثير رعب قائدي السيارات

رئيس تتارستان يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي

العثور على طفل لقيط بجوار سور مزرعة في حوش عيسى

أسرع طريقة لتخسيس الكرش لن تتوقعي فعاليتها

ممتلكات النجوم.. عمرو دياب وعادل إمام الأغنى في مصر.. أحلام الأشهر عربيا.. وباريس هيلتون تحتل الصدارة عالميا

رئيس الوزراء يضبط سماسرة يبيعون شقق الدولة خلال جولة في أكتوبر

هل علم نجل غنوة بوفاتها؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الشرقية ينقل عجوزا بسيارة شرطة لمقر التضامن الاجتماعي لاستخراج معاش تكافل

وزير التنمية المحلية يفتتح 8 مشروعات خدمية بالوادى الجديد بتكلفة 17 مليون جنيه

محافظ البحيرة فى زيارة مفاجئة لمستشفى الصدر بدمنهور.. صور

البحيرة تزرع 300 شجرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي.. صور

شاهد.. بردية مصرية نادرة طولها 17 مترا تباع بسعر خيالي في فرنسا

فيديو

مدبولي يستقبل رئيس جمهورية تتارستان .. فيديو وصور
مهاب مميش يكشف عن تفاصيل اتفاقية إنشاء أول أكاديمية للاستزراع السمكي
شيخ الأزهر يلتقي الشخصيات الدينية والسياسية البارزة في إيطاليا.. فيديو
ذعر في مدينة نصر بعد احتراق شركة بعباس العقاد.. فيديو وصور
المؤتمر الإسلامي: مصر تنقل خبراتها المائية لكافة دول العالم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟