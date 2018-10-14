مواطن يشكو كثرة عدد السيارات المتهالكة بشارع الجليل بالزيتون

أرسل "وديع أبو الخير" أحد قراء "صدى البلد" الإخبارى، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من السيارت المكهنة المتهالكة الموجودة بشارع الجليل أمام قصر الطاهرة بحى الزيتون بمحافظة القاهرة.



أوضح أبو الخير أن الشارع يعانى من كثرة عدد السيارات المكهنة المتهالكة المركونة به ما يوقف حركة السير بصفة مستمرة، مشيرا الى أنه تم إبلاغ المرور والحى ولكن بلا رد.



وطالب "وديع" بسرعة رفع هذه السيارات لإصلاح حركة السير بالشارع وإعادته لمظهره الحضارى.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.