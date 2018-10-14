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التضامن: غادة والي دربت فتاة على تولي مهام منصبها لمدة يوم واحد.. فيديو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 04:01 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قال الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة استفادت كثيرًا من مبادرة اختيار "طالبة وزيرة" لمدة يوم واحد، موضحا أن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن قامت بشرح مهامها وجدول عملها اليومي كوزيرة للطالبة مي التي تم اختيارها من المبادرة لتصبح وزيرة ليوم واحد فقط.

وأضاف "العقبي"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، صباح اليوم "الأحد"، أن وزارة التضامن تؤكد على دعم المرأة في مصر.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزارة التضامن أن الوزارة تقوم بأنشطة كبيرة للاحتفال باليوم العالمي للفتاة، حيث أنها تحمل لواء الدفاع والدعم الكامل للفتيات.

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