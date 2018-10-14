ضبط متهم هارب من قضية الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية

نجحت أجهزة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وقطاع الأمن العام فى ضبط متهم هارب ضمن تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على بيانات البطاقات الإئتمانية وإستخدامها فى إجراء حجوزات بالفنادق.



أعلنت وزارة الداخلية، أنه إستمرارًا لجهود أجهزة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وقطاع الأمن العام والتى سبق وأن نجحت فى ضبط عدد "11 متهم من عناصر تشكيل عصابى" تخصص فى الاستيلاء على بيانات البطاقات الإئتمانية الخاصة ببعض الأشخاص الأجانب ، من خلال إختراق بعض المواقع الإلكترونية، واستخدامها فى إجراء حجوزات بالفنادق، وشراء عدد من الأجهزة ، وتكوين ثروة من جراء ذلك النشاط الإجرامى ، وإتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم فقد تمكنت أجهزة البحث من ضبط (طالب) 25 سنه، ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة ضمن التشكيل العصابى ، وذلك فى كمين أعد لضبطه حال تردده على منطقة مصر القديمة وبحوزته (هارد كمبيوتر ، هاتف محمول ) .



بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهمين السابق ضبطهم .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.