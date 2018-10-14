البورصة تستهل تعاملات اليوم بارتفاع جميع مؤشراتها .. وتربح بالختام 17.3 مليار جنيه

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة أول الأسبوع

المؤشرات تواصل الارتفاع فى منتصف التعاملات

17.3 مليار جنيه زيادة رأسمال البورصة بختام تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد، جلسة بداية الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على تراجع حاد.وارتفع المؤشر الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.10%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.68%.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11%، وكذلك مؤشر"إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.29%.وواصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 15.8 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 760.015 مليار جنيه.وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.15% ليصل إلى مستوى 13569 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.66% ليصل إلى مستوى 2100 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.83% ليصل إلى مستوى 12902 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 687 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 1732 نقطة.واختتمت البورصة تعاملاتها، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها.وزاد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 17.3 مليار جنيه، مسجلا مستوى 761.55 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إي جي إكس 30" بنسبة 1.91%، مسجلا مستوى 13537.47 نقطة.وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 2.03% مسجلا مستوى 699 نقطة.وارتفع المؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100" بنسبة 1.99% مسجلا مستوى 1753.14 نقطة.