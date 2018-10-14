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برلمان

نائب يكشف مزايا إنشاء مدينة متكاملة للرخام بمنطقة الجلالة

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 03:59 م
النائب عمرو الجوهرى
النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إننا نشجع أى خطوات من جانب الدولة من شأنها إنشاء مدن صناعية متخصصة، حيث إننا كنا نفتقد التخصص خلال الفترات الماضية وأن يكون لدينا مصانع متخصصة متكاملة.

وطالب "الجوهرى" فى تصريحات لـ"صدى البلد" بضرورة أن نتجه للتوسع فى إنشاء المصانع المتخصصة، بهدف القضاء على العشوائية فى الصناعة ، نتيجة ابتعاد المصانع عن بعضها البعض ، وعدم وجود مصانع متكاملة، مشيرًا إلى أنه فى حالة وجود استثمارات أجنبية للمصانع المتخصصة فلابد أن يتم استغلال المستخرجات من المواد الخام فى التصنيع بدلاً من تصديرها بأسعار رخيصة للاستفادة من العملة الصعبة ممثلة فى الدولار.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أننا إذا استطاعنا جذب الاستثمارات سنصدر الرخام للصين، مما سيكون له مردود اقتصادى قوى ، الأمر الذى يؤدى إلى نمو الصادرات وتوفير فرص عمل وتدريب المواطنين على الحرف الصناعية، مؤكدا أن إنشاء مصانع متخصصة يوفر مميزات من خلال وجود مسكن للعاملين وتقلل تكلفة المواصلات وتوفر خدمات داخل المدينة مما يساعد على النمو الصناعى.

كان السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بالرئيس التنفيذي لشركة بيدريني العالمية للرخام، وتم الاتفاق على إنشاء مدينة متكاملة للرخام بمنطقة الجلالة تتضمن مصانع لإنتاج الرخام والجرانيت ومستلزمات الإنتاج وكذلك معهد تدريب مهني متخصص.

وأضاف "راضى" فى تصريحاته أن ذلك يأتى في إطار سياسة الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر والنهوض بالصناعات الوطنية.

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