مدد مدد يا شيخ العرب.. الآلاف يحتفلون بمولد السيد البدوي.. أصوات خيام الذكر تعلو في السماء.. واستنفار أمني لتأمين الاحتفالات.. صور

- الآلاف من المتصوفين والمريدين يتوافدون على ساحة شيخ العرب لإحياء ذكرى ميلاده بطنطا

- خيام الذكر والتواشيح والابتهالات الدينية ملتقى حلقات المتصوفين بساحة السيد البدوي

- رفع درجة الاستنفار والتأهب الأمني لتأمين فعاليات مولد وانتشار بوابات والأقوال الأمنية بمنطقة الصاري





في ساحة احتفالات تقع على مساحة 9 أفدنة بمنطقة الصاري بمدينة طنطا بمحافظة الغربية يتزايد أعداد عشرات الأمن من الوافدين والمريدين والمتصوفين المترددين للمشاركة في الاحتفالات السنوية للمولد شيخ العرب سيدي أحمد عبد البدوي وإحياء ذكراه وتاريخه العطر في روحانيات التصوف وحلقات الذكر والتواشيح الدينية.





وانتقل "صدى البلد" إلى منطقة ساحة الصاري لرصد كافة الاحتفالات التي يجريها مشايخ الطرق الصوفية الرفاعية والبدوية وغيرها حيث انتشرت ملامح العائلات التي اختلطت ألوان ملامح وجهها ما بين أقطاب صعيد مصر ووجه بحر ومحافظات الدلتا وزوار محافظتي شمال وجنوب سيناء للمشاركة في الاحتفالات بالمولد فيما انشغل الآخرين بالاحتفال على طريقتهم الخاصة من خلال استقلال عربات الكارو والجمال كي يجوبوا بها بطول منطقة الصاري حاملين أفراد أسرهم وعائلاتهم من كبار السن والمشايخ والأطفال التى تتراوح أعمارهم السنية ما بين "7 – 19" سنة.





في زاوية أخرى، بالقرب من ساحة مسجد سيدي عبد الرحيم بمنطقة الترعة العريضة بسيجر تحول شارع الرئيسي، إلى ساحة سباق بين الأسر والعائلات بواسطة عربات الكارو و الأحصنة والجمال مرورا بمنطقة الملاهي الشعبية أمام المدينة الجامعية حتى موقع الخيام وحلقات الذكر بمنطقة ساحة الصاري التى انتشر بها مروجي أفكار والطرق الصوفية المحمدية وأل بيت الصالحين وسط حالة من أجواء البهجة والفرحة التي رسمت على كافة المشاركين في الاحتفالات كما انتشرت مسارح الأقزام والسيدات والرجال والسيرك فى مدخل طريق "الصاري" الأمر الذى أثار البهجة والسعادة على وجوه المريدين والمتصوفين لكثرة تعالي الصيحات وأغاني المولد المبهجة والتى تثلج صدورهم.





"بجد فرحة اللمة وتجمعنا داخل المولد هي السعادة اللى فى القلب بجد كل سنة بيبقى معايا ولادي وزوجتي وأمي وأبويا بنلف كل موالد مصر من صعيدها لشمالها ودايما مولد شيخ العرب حاجة مميزة ومكانة خاصة في قلوبنا والأسبوع الجاي لازم نشارك فى مولد سيدي إبراهيم الدسوقي" بتلك الكلمات التقط خيط الحديث "صدى البلد" محمد حسن شاب في العقد الثالث من عمرها وبرفقته ابنتيه سوسن وعبير وطفله الصغير أحمد الذي لم يتجاوز عمره 6 سنوات، لافتا بقوله إلى أنه يسعى جاهدا إلى لم شمل أفراد عائلته من خلال الجلوس داخل خيمة الطريقة الرفاعية التي تحوي المئات من الأسر والعائلات.





وأشار "حسن" إلى أن ما يميز المولد فى عام 2018م هو اختلاف فعاليات بداخله عن السنوات الماضية، حيث يتوافد العرب والصعايدة والإسكندرانية وبرفقتهم ذويهم مستشهدا بحلقات الذكر داخل ساحات الصلوات بالخيام فضلا عن انتشار عادات وسلوكيات توزيع حلوى المولد فى شوادر مخصصة لبيعها وعادات أكل الكشري ومص القصب الصعيدي.





وعلى بعد خطوات رصدت "صدى البلد" تجمع عائلة نوبية مكون من 5 أفراد بينهم سيدتان عجوزتان يترواح أعمارهما مابين "60 -67" سنة فأخذت إحداهما تدعي الحاجة "نعمة" تردد عبارة "مدد مدد يا شيخ العرب شيلاه يا سيدي أحمد البدوي.. الله حي الله حي كرامتكم.. يا أهل بيت الصالحين رضي الله عنكم جميعا".





وتابعت السيدة العجوز وهي ترفع يديها إلى أعلي وتلف من حول رقبتها شال من القماش ملون بالأخضر الفاتح فيما جلس بجوارها حفيديها ياسر وياسين كي يستمتعان بدعوات وتراتيل وابتهالات جدتهم العجوز، والتي أكدت أنها اتبعت نهج مشايخ الطرق الصوفية طوال أكثر من 35 سنة من عمرها مؤكدا أن عشقها لآل بيت رسول الله والصالحين لا ينتهي مختتمة حديثها بقول " إقامة الولائم للفقراء فى الموائد عادة لن تنتهي وربنا يكتر الخير فى قلوب جميع الناس يارب العالمين".





من ناحية أخرى انتشرت خيام مديريات الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والمرافق والإشغالات ومديرية التموين التى رفعت درجة استعداداتها والتأهب القصوى بها استعداد لاستقبال الملايين المرتقبة من زوار مولد السيد البدوي في الفترة من "19 – 25" اكتوبر الجاري بناءا على توجيهات من اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية بالضرورة حسن معاملة المواطنين وزوار المولد سعيا فى وتوفير كافة احتياجاتهم فى المرحلة المقبلة.





من ناحية أخرى، قام اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اليوم جولة تفقدية لمتابعة سير العمل والخدمات الأمنية والأقوال المكلفة بتأمين مداخل ومخارج منطقة الصاري وساحة مسجد السيد البدوي بطنطا وذلك فى إطار حرصه لتأمين احتفالات مولد شيخ العرب.





كما أعطى مدير الأمن توجيهاته لضباط وأفراد الشرطة خلال تفقد منطقة طريق المعاهدة بالضرورة رفع درجة الاستنفار الأمني وحالة التأهب من خلال نشر المدرعات ودوريات الشرطة للتأمين المريدين والمتصوفين وزوار الذين توافدوا من بقاع محافظات الجمهورية.





وشدد مدير الأمن فى توجيهاته على حسن معاملة المواطنين وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي والتأكد من تشغيل كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية سعيا فى مواجهة أى احتمالات للشغب أو العنف وردعه أولا بأول.



