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برلمان

نائبة تطالب بإطلاق اسم شهيد على إحدى مدارس الشرقية

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 03:47 م
النائبة سحر عتمان
النائبة سحر عتمان
معتز الخصوصي
طالبت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بإطلاق اسم الشهيد النقيب أحمد محمد غنيمي عمار، الذي استشهد أثناء أداء عمله بالعريش، على إحدى مدارس المحافظة.

وقالت "عتمان"، في بيان لها اليوم، أن شهداء الوطن لا يمكن نسيانهم، لذا لابد من إطلاق أسمائهم على المدارس، لأنهم يضربون أروع الأمثلة في التضحية بالنفس من أجل رفعة الوطن وحمايته.

والشهيد النقيب أحمد غنيمي عمار، لفظ أنفاسه الأخيرة، أول أمس الخميس، خلال أداء واجبه في مواجهة العناصر الإرهابية بسيناء، والتحق بقطاع الضباط المتخصصين حتى وصل لرتبة نقيب مهندس بالمفرقعات، قبل أن يستشهد بأيادي غادرة.

يُذكر أن الشهيد متزوج ولديه طفل عمره 6 أشهر، فيما توفى والد الشهيد منذ أن كان عمره 6 سنوات، وتولت والدته مسؤولية تربيته ورعايته هو وشقيقاته الثلاثة.

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