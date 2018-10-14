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حوادث

تأمين محور قناة السويس تحبط محاولة تهريب كمية من أقراص التامول.. صور

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 05:24 م
اقراص التامول
اقراص التامول
انجي هيبة
تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور اقليم قناة السويس، من ضبط كمية من اقراص التامول.

تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس إخطارا من مدير مباحث الإدارة العامة يفيد ضبط "احمد .م.ا"، و مقيم حى الزهور بورسعيد، و بحوزته 890 قرص تامول أثناء عبور منفذ النصر الجمركى ببورسعيد بالسيارة رقم 38380) منطقة حره بورسعيد إلى خارج المدينة.

وتم مواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط و التفتيش اقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة بيع المواد المخدرة.

و تحرر عن الواقعه المحضر رقم 3560 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد وجار العرض على النيابة العامة.
تأمين محور قناة السويس تحبط محاولة تهريب كمية من أقراص التامول.. صور
تأمين محور قناة السويس تحبط محاولة تهريب كمية من أقراص التامول.. صور
تأمين محور قناة السويس تحبط محاولة تهريب كمية من أقراص التامول.. صور

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