روسيا تطلق أكبر حدث علمي شعبي في العالم

تنظم روسيا، مهرجانا شعبيا تحت مسمى «لكل الروس» ويعد الأكبر من نوعه للعلوم في العالم ويُعقد في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر، ليكون أكبر حدث علمي شعبي من نوعه في العالم، ويركز على موضوعات تشمل علم المستقبل ودور روسيا في الاستكشاف العلمي العالمي.



ويشارك فى المهرجان نخبة من أبرز العلماء والأكاديميين من جميع أنحاء العالم وجذب ما يقارب 900.000 زائر.



يحمل المهرجان عنوان "نايوك 0+" والتى تعنى بالروسية العلوم و"صفر +" أي أن الاكتشاف العلمي هو شيء يناسب جميع الفئات العمرية، فالجميع يستطيع المشاركة.