ضبط 175 قطعة سلاح ناري و9 تشكيلات عصابية خلال حملات أمنية على مدار 24 ساعة

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، من ضبط 175 قطعة سلاح نارى ، و242 قضية مواد مخدرة ، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة.





جاء ذلك خلال الحملات التي نفذها القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ،على مستوى مديريات الأمن لضبط كافة أشكال الخروج على القانون .





وأسفرت هذه الحملات في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 175 قطعة سلاح ناري - عبارة عن رشاش ، و18 بندقية آلية ، و35 بندقية خرطوش، و17 طبنجة ، و104 قطع فرد محلي الصنع، و200 طلقة نارية .



كما أسفرت نتائج الحملات في مجال ضبط قضايا المواد المخدرة ، عن ضبط 242 قضية مخدرات بمضبوطات نحو 49 كيلوجراما من نبات "بانجو" ، و13 كيلوجراما من مخدر "الحشيش"، و كيلوجرام "هيروين" ، و 430 جراما " أفيون".



وأسفرت الحملة أيضا فيما يتعلق بضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة ، عن ضبط 56 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 9 تشكيلات عصابية ، ضمت 27 متهما ارتكبوا 40 حادثا متنوعا، فضلا عن ضبط 31 متهما لارتكابهم أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه ، وضبط 299 دراجة نارية مخالفة.



يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة كافة صور الجريمة ، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية .

