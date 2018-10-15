برلماني: نسبة تصنيع القطارات في مصر ستصل إلى 100%

قال النائب رضوان الزياتي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تصنيع عربات القطارات في مصر بنسبة 40%، خطوة جريئة تساعد على تدعيم الصناعة المحلية وتعزيزها، مشيرا إلى أنه إذا تم العمل بجدية في هذا الموضوع ستصل النسبة الي 100%.



وأضاف الزياتي، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن هذا النوع من المشاريع يحتاج إلى تمويل ضخم، لتلبية كافة احتياجاته، ولكن الدولة ستعمل جاهدة لتنفيذ هذا القرار، بسبب عائده القوي والاستفادة منه في كافة القطاعات، فضلا عن توفير عامل الأمان للركاب المفقود في القطارات القديمة.



وطالب عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بعمل صيانة دورية للقطارات القديمة وتطوير المزلقانات والإشارات، وتدريب العامل البشري وتهيئته للتعامل مع المواقف الطارئة المفاجئة، لأننا على مدار السنوات الماضية فقدنا العديد من مواطنينا الأبرياء بسبب الإهمال في هذه المنظومة.



كان هشام عرفات، وزير النقل، قال إنه تم التعاقد مع التحالف الروسي المجري على تصنيع وتوريد 1300 عربة قطارات.



وأضاف "عرفات"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" :"طلبنا من التحالف الروسي المجري توفير تكنولوجيا تصنيع العربات في مصر، وسيتم تصنيع عربات القطارات في مصر بنسبة لا تقل عن 40%".



وتابع: "لم نطور عربات الدرجة الثالثة منذ 45 عاما، وسيتم إحلال وتطوير تلك العربات"، واستطرد: "سيتم توريد تلك العربات بعد 14 شهرا، وستظهر عربات التحالف الروسي المجري في عام 2020 بمعدل 25 إلى 30 عربة في الشهر".

