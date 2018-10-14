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تعليم

ورشة فنية لجوالة ألسن عين شمس

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 03:53 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
نظمت عشيرة الجوالة بكلية الألسن جامعة عين شمس، ورشة عمل فنية تحت رعاية أ.د مني فؤاد عميد الكلية وأ.د عبد المعطي صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك ضمن فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد.

وتضمنت الورشة، العديد من المجالات فنية من بينها، رسم بالخيوط، أوريجامي، أركت، حرق جلد، طباعة قماش، مشغولات يدوية، كما قام طلاب العشيرة بالتعاون مع طلاب الاتحاد، بتعريف الطلاب بالأنشطة المختلفة المتاحة للطلاب.

وأكدت الدكتورة منى فؤاد عميد كلية الألسن، في تصريحات لـ«صدى البلد» أن استراتيجية الجامعة تستهدف ألا يكون الطالب متفوق دراسيا فقط، بل تكون لديه هواية ويمارس نشاط، مشيرة إلى أن فكرة أن طالب الاتحاد طالب فاشل فكرة ليس لها أساس من الصحة، فممارسة الأنشطة لا تمنع التفوق الدراسي.

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