محافظ الشرقية ينقل عجوزا بسيارة شرطة لمقر التضامن الاجتماعي لاستخراج معاش تكافل

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المستشفى المركزي ووحدات الغسيل الكلوي والعناية المركزة والعيادات الخارجية بمستشفى كفر صقر المركزي.





وخلال زيارة المحافظ لمستشفى كفر صقر المركزي تبين تغيب 15 من هيئة التمريض مما أضر بتقديم خدمة صحية جيدة للمرضى وقرر المحافظ إحالة المتغيبين من هيئة التمريض إلى الشئون القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.





وخلال زيارة المحافظ لمركز كفر صقر قرر تحرير محضر إشغال فوري للمواطنة "ك . م . أ" لتخزين مواد بناء بشارع المستشفى "التحرير" مما أضر بتسيير الحركة المرورية داخل هذا الشارع.



