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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 120 متهمًا في قضية الذكرى الثالثة للثورة

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 03:55 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
أ ش أ
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسين قنديل تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"أحداث الذكرى الثالثة للثورة" إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث عنف وقعت في الذكرى الثالثة لثورة يناير بمحيط نقابة الصحفيين، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل، والشروع في القتل، والتجمهر، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

يُذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما غيابيا، في قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير".

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