تأجيل إعادة محاكمة 120 متهمًا في قضية الذكرى الثالثة للثورة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسين قنديل تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"أحداث الذكرى الثالثة للثورة" إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.





وتعود وقائع القضية إلى أحداث عنف وقعت في الذكرى الثالثة لثورة يناير بمحيط نقابة الصحفيين، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين.





وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل، والشروع في القتل، والتجمهر، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.



