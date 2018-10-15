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برلمان

برلماني يطالب الحكومة بتقليل الدين العام

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
النائب حسن السيد
النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن هناك عددا من الملفات لابد أن تركز عليها اللجنة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة ومنها كيفية مساعدة قطاع الأعمال العام وإعادة هيكلته بهدف الخروج من أزمته الحالية حتى لا يكون عالة على الدولة ويكون إضافة لها.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجاتنا ويكون لدينا فائض في التصدير، الأمر الذي سيوفر عملة صعبة من خلال التصدير إلى الخارج.

كما طالب عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الحكومة بتقليل الدين العام الخارجي والداخلي وإيجاد فائض للاستثمار فى مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

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